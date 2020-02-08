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Болбат: Шахтер эффективно провел подготовку ко второй части, и в частности к Бенфике

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник "горняков" прокомментировал победу над "Олимпией"

Болбат: Шахтер эффективно провел подготовку ко второй части, и в частности к Бенфике
Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Болбат поделился мыслями после победы над "Олимпией" в контрольном матче.

– Хороший спарринг получился. Я бы сказал, неплохая тренировка. Здорово, что удалось выиграть, но учитывая очень холодную погоду, то главный итог – закончили матч без травм. Что до самой игры, то мы выходили на второй тайм с установкой еще прибавлять и больше давить на соперника, чтобы забить. Отрабатывали в поединке высокий прессинг, и как раз во второй половине это удалось. Нужно было идти вперед и побеждать, потому провели очень атакующий тайм.

– Концовка матча особенно удалась?

– Ну да, все голы получились красивыми: и Алан классно разобрался, Жека здорово положил со штрафного, Жуниор хорошо забил. Молодцы, поздравляю ребят с такими мячами!

– Какие общие впечатления от зимних сборов?

– Очень хорошо провели сборы. Для нас они были необычными, потому что мало беговых занятий, а больше с мячом. В каждой тренировке акцент был на игровых упражнениях, отрабатывали тактику и прессинг. Думаю, эффективно провели подготовку ко второй части сезона, и в частности к матчам с "Бенфикой".

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В статье: Шахтер (Донецк) Сергей Болбат Олимпия (Любляна)
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Источник:
shakhtar.com
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Комментарии (1)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
08.02.2020 в 23:37
Полбут)
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