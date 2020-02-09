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Опанасенко: Мог оказаться в Ворскле еще 5 лет назад

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник рассказал об адаптации в новой команде

Опанасенко: Мог оказаться в Ворскле еще 5 лет назад
Новина українською

Новичок "Ворсклы" защитник Евгений Опанасенко рассказал об адаптации в полтавской команде.

— Как прошло знакомство с партнерами на первом сборе?

— Приблизительно половину команды я знал и раньше. Против кого-то играл в чемпионате, с кем-то был в одной команде.

Это, кстати, была моя вторая попытка стать игроком "Ворсклы". Лет пять назад я приезжал на просмотр, когда полтавчан возглавлял Василий Сачко, но тогда все сложилось таким образом, что я в итоге подписал контракт с "Зарей".

— Отсутствие в последнее время игровой практики, сказывалось сейчас на твоей игре ?

— Не без этого, конечно. За два спарринга, в которых я сыграл практически по тайму, тяжело найти полное взаимопонимание с партнерами. Но, слава Богу, в Турции мне давали возможность играть в товарищеских матчах, участвовать в тренировочном процессе.

С "Коньяспором" я прошел сборы, так что физически я себя чувствую хорошо.

— Уезжая из Украины ты боролся за медали, а сейчас скорее всего — за выживание. "Ворскла" должна справится с задачей остаться в УПЛ?

— Я на это надеюсь и приложу максимум усилий, чтобы помочь "Ворскле" занять то место, которое хочет видеть руководство клуба, – сказал Опанасенко.

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В статье: Ворскла (Полтава) Евгений Опанасенко
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Источник:
Sport.ua
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