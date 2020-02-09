  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Олимпик – Расинг Люксембург 3:0. Обзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпик – Расинг Люксембург 3:0. Обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Донецкий коллектив добыл уверенную победу

Олимпик – Расинг Люксембург 3:0. Обзор матча
Новина українською

Предоставляем вашему внимаю видеообзор товарищеского матча между донецким "Олимпиком" и "Расингом" из Люксембурга.

Олимпик - Расинг - 3:0

Голы: Лебеденко (29’), Чогадзе (60’), Шахаб (79’).

Олимпик: Альими (Кичак 45’) – Кравченко (Ксенз 60’), Вербный (Снурницын 60’), Лукьянчук (Зотько 60’), Лебеденко (Имери 60’), Политыло (Кравчук 60’), Романовский (Балашов 60’), Чогадзе (Тейшейра 60’), Дегтярев (Завийский 60’), Баланюк (Шахаб 60’).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...