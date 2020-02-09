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Олимпик – Расинг Люксембург 3:0. Обзор матча
Донецкий коллектив добыл уверенную победу
Предоставляем вашему внимаю видеообзор товарищеского матча между донецким "Олимпиком" и "Расингом" из Люксембурга.
Олимпик - Расинг - 3:0
Голы: Лебеденко (29’), Чогадзе (60’), Шахаб (79’).
Олимпик: Альими (Кичак 45’) – Кравченко (Ксенз 60’), Вербный (Снурницын 60’), Лукьянчук (Зотько 60’), Лебеденко (Имери 60’), Политыло (Кравчук 60’), Романовский (Балашов 60’), Чогадзе (Тейшейра 60’), Дегтярев (Завийский 60’), Баланюк (Шахаб 60’).
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