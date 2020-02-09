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Бурда: Иностранцы переходят в Динамо для того, чтобы зарабатывать
Защитник о мотивации легионеров
Защитник "Динамо" Никита Бурда поделился мнением, зачем легионеры переходят в киевский клуб.
– После того как Жерсон Родригеш спустя неделю пребывания в Киеве купил "Бентли", стало понятно, что в "Динамо" он пришел приумножить счет на карточке. Как в коллективе к нему отнеслись?
– А как мы можем повлиять на человека? Никак. Для чего иностранец приходит в "Динамо"? Естественно, заработать. Так было, есть и будет.
Но какая разница, куда он тратит свои деньги. Хочет ездить на "Бентли" - это его право. Главное, чтобы он приносил пользу команде и ответственно относился к делу, – сказал Бурда в интервью журналу "Футбол".