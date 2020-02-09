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Бурда: Иностранцы переходят в Динамо для того, чтобы зарабатывать

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник о мотивации легионеров

Бурда: Иностранцы переходят в Динамо для того, чтобы зарабатывать
Новина українською

Защитник "Динамо" Никита Бурда поделился мнением, зачем легионеры переходят в киевский клуб.

– После того как Жерсон Родригеш спустя неделю пребывания в Киеве купил "Бентли", стало понятно, что в "Динамо" он пришел приумножить счет на карточке. Как в коллективе к нему отнеслись?

– А как мы можем повлиять на человека? Никак. Для чего иностранец приходит в "Динамо"? Естественно, заработать. Так было, есть и будет.

Но какая разница, куда он тратит свои деньги. Хочет ездить на "Бентли" - это его право. Главное, чтобы он приносил пользу команде и ответственно относился к делу, – сказал Бурда в интервью журналу "Футбол".

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В статье: Динамо (Киев) Никита Бурда Жерсон Родригес
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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
09.02.2020 в 10:54
Млять Америку открыл. Конечно приехал зарабатывать, не сказки же о великом клубе слушать
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Spokoyno (Киев)
09.02.2020 в 10:50
Тому їх треба брати, коли вони "на порядок" краще наших! А так всі прагнуть заробити побільше...
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аалекс ( Крым)
09.02.2020 в 10:38
Умно.
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