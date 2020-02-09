  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтёр завершил турецкие сборы победой над Вентспилсом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтёр завершил турецкие сборы победой над Вентспилсом

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч не впечатлил

Шахтёр завершил турецкие сборы победой над Вентспилсом
UA-Футбол
Новина українською

Действующий чемпион Украины накануне возвращения в Киев в спарринге взял верх над "Вентспилсом" - третьей командой чемпионата Латвии 2019.

Единственный гол во встрече "горняки" забили в первом тайме с пенальти: Бондаренко заработал "точку", Антонио её реализовал. В остальном матч оказался достаточно бедным на события и с минимальным количеством моментов.

Заметим, что против "Шахтёра" сыграли два украинских легионера "Вентспилса": вратарь Константин Махновский и защитник Андрей Сахневич.

Читайте такжеШахтёр - Вентспилс. Как это было

Сегодня "Шахтёр" вылетает в Украину, где его ожидает ещё один спарринг - против луцкой "Волыни". Ближайший официальный поединок дончане проведут уже 20 февраля. В матче Лиги Европы "оранжево-чёрные" встретятся с "Бенфикой".

"Шахтёр" - "Вентспилс" 1:0
Гол: Антонио 17 (пен.)
"Шахтёр": Шевченко (Трубин 46) - Болбат (Кривцов 46), Бондарь (Витао 64), Матвиенко (Хочолава 46), Сиприано (Исмаили 46) - Степаненко (Приходько 70) - Бодаренко (Крыськив 64), Антонио - Тете (Фернандо 70), Вакула (Марлос 46) - Мораес (Сикан 46).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Вентспилс (Латвия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alexfc (Киев)
09.02.2020 в 13:45
Не о матче. Я думаю что эти тренировки на кошках. Ничего хорошего шахтеру не дают. Даже в межсезонье можно было найти немецкие клубы. Или сегунду Испании. У того же Пепа есть куча неиграющих футболистов, можно было спокойно сделать товарищеский матч. Ведь Лобановский в свое время постоянно с немцами играл. А так ожидаю очередной влет от Бенфики с посредственной игрой.
Ответить
0
0
Yaryk2001 (Кропивнивницкий)
09.02.2020 в 13:08
Ох ці диванні експерти... Ви взагалі дивилися на склад Шахтаря ? Ні Тайсона, ні Марлоса, ні Ісмаїлі, ні Пятова... Хто такі Приходько та Криськів ? Я так розумію, хлопці з академії. А чого ж ви чекали від резервістів Шахтаря, розгрому ? Та й нема сенсу грати на межі можливостей в контрольному матчі.
Ответить
+4
-1
Technical
09.02.2020 в 13:24
Пятов не впливає на атакувальні можливості Шахтаря. А Ісмаїлі, Марлос відіграли 2 тайм. Грали Тете, Мораєс, Стьопа. Проблеми не у складі, а в грі.
Ответить
0
0
Yaryk2001 (Кропивнивницкий)
09.02.2020 в 13:32
Та все ж тов. матч. Сподіваюсь, проти Бенфіки гравці будуть більш сконцентрованими.
0
0
avatar
Rova (Донецк)
09.02.2020 в 12:42
Игроки Шахтера - деревянные, как истуканы, каждый третий пас - потеря, кто додумался, что отпуск в 1,5 месяца? Скажу, что латыши - играли и не раз могли забить. У них быстрые атаки, без вальяжных поперечных передач, они больше понравились. Такое впечатление, что тренер Каштру не на своем месте...
Ответить
+1
-1
Technical
09.02.2020 в 12:24
Що з Шахтарем? З такою грою проти Бенфіки шансів на 1% немає навіть
Ответить
+2
-1
avatar
zloyded (Киев)
09.02.2020 в 12:34
Нічого! Все стає на свої місця, що і треба було довести
Ответить
+1
-2
avatar
Rova (Донецк)
09.02.2020 в 12:46
Верно, на свое позорное место, куда его завел убогий тренер...
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...