Шахтёр завершил турецкие сборы победой над Вентспилсом

Действующий чемпион Украины накануне возвращения в Киев в спарринге взял верх над "Вентспилсом" - третьей командой чемпионата Латвии 2019.

Единственный гол во встрече "горняки" забили в первом тайме с пенальти: Бондаренко заработал "точку", Антонио её реализовал. В остальном матч оказался достаточно бедным на события и с минимальным количеством моментов.

Заметим, что против "Шахтёра" сыграли два украинских легионера "Вентспилса": вратарь Константин Махновский и защитник Андрей Сахневич.

Сегодня "Шахтёр" вылетает в Украину, где его ожидает ещё один спарринг - против луцкой "Волыни". Ближайший официальный поединок дончане проведут уже 20 февраля. В матче Лиги Европы "оранжево-чёрные" встретятся с "Бенфикой".

"Шахтёр" - "Вентспилс" 1:0

Гол: Антонио 17 (пен.)

"Шахтёр": Шевченко (Трубин 46) - Болбат (Кривцов 46), Бондарь (Витао 64), Матвиенко (Хочолава 46), Сиприано (Исмаили 46) - Степаненко (Приходько 70) - Бодаренко (Крыськив 64), Антонио - Тете (Фернандо 70), Вакула (Марлос 46) - Мораес (Сикан 46).