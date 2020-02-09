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Шахтёр - Вентспилс 1:0. Видео гола и обзор матча

Премьер-лига
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Дончане завершили турецкий сбор

Шахтёр - Вентспилс 1:0. Видео гола и обзор матча
Новина українською

Поединок против третьей команды чемпионата Латвии стал для "горняков" заключительным на турецких сборах этой зимой. Теперь подопечные Луиша Каштру возвращаются в Украину, где и продолжат подготовку ко второй части сезона .

Что касается игры, то её исход решил один гол, который забил с пенальти Маркос Алонсо. Смотрите обзор поединка "Шахтёр" - "Вентспилс" в плеере Youtube-канала ФК "Шахтёр" ниже.

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В статье: Шахтер (Донецк) Маркос Алонсо Вентспилс (Латвия)
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