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Шахтёр - Вентспилс 1:0. Видео гола и обзор матча
Дончане завершили турецкий сбор
Поединок против третьей команды чемпионата Латвии стал для "горняков" заключительным на турецких сборах этой зимой. Теперь подопечные Луиша Каштру возвращаются в Украину, где и продолжат подготовку ко второй части сезона .
Что касается игры, то её исход решил один гол, который забил с пенальти Маркос Алонсо. Смотрите обзор поединка "Шахтёр" - "Вентспилс" в плеере Youtube-канала ФК "Шахтёр" ниже.
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