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Днепр-1 - Жетысу: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Очередной спарринг команды Михайленко
"Днепр-1" в воскресенье, 9 февраля, контрольный матч на сборах в Турции. Соперником СК станет казахстанский клуб "Жетысу". Старт поединка запланирован на 16:30 по киевскому времени.
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Комментарии (1)
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Yaryk2001 (Кропивнивницкий)
09.02.2020 в 13:40
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