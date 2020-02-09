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Днепр-1 - Жетысу: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Очередной спарринг команды Михайленко

Днепр-1 - Жетысу: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
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"Днепр-1" в воскресенье, 9 февраля, контрольный матч на сборах в Турции. Соперником СК станет казахстанский клуб "Жетысу". Старт поединка запланирован на 16:30 по киевскому времени.

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В статье: Жетысу (Талдыкорган) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Yaryk2001 (Кропивнивницкий)
09.02.2020 в 13:40
Хоч може в матчі з Жетису зможуть здобути довгоочікуванну перемогу... Інакше можна вважати зимове підсилення провалом. Звісно, не вистачає зігранності, але вже стільки часу минуло з моменту підписання того ж Ді Франко, Цурікова, Сватка. Зрозуміло що в цьому сезоні "дніпровському хамелеону" нічого не світить, але ж дніпровських вболівальників можна запросити на стадіон лише гарною грою. Та й тим паче, що в Дніпрі і так нема підтримки цього "недодніпра".
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