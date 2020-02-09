Днепр-1 - Жетысу: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Хоч може в матчі з Жетису зможуть здобути довгоочікуванну перемогу... Інакше можна вважати зимове підсилення провалом. Звісно, не вистачає зігранності, але вже стільки часу минуло з моменту підписання того ж Ді Франко, Цурікова, Сватка. Зрозуміло що в цьому сезоні "дніпровському хамелеону" нічого не світить, але ж дніпровських вболівальників можна запросити на стадіон лише гарною грою. Та й тим паче, що в Дніпрі і так нема підтримки цього "недодніпра".