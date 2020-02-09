Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - Борац: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Киевляне продолжают готовиться ко второй части сезона
Киевское "Динамо" ожидает девятый спарринг на зимних сборах в Турции. Пока на счету команды Михайличенко 6 побед, а также по одной ничьей и поражению. Ближайшим соперником "бело-синих" станет "Борац", который первую часть чемпионата Боснии и Герцеговины завершил на третьей строчке.
Контрольный матч состоится в воскресенье, 9 ферваля, в 16:00 по Киеву.
Матч "Динамо" - "Борац" смотрите онлайн бесплатно прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ФК "Динамо".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...