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Динамо - Борац: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Киевляне продолжают готовиться ко второй части сезона

Динамо - Борац: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Киевское "Динамо" ожидает девятый спарринг на зимних сборах в Турции. Пока на счету команды Михайличенко 6 побед, а также по одной ничьей и поражению. Ближайшим соперником "бело-синих" станет "Борац", который первую часть чемпионата Боснии и Герцеговины завершил на третьей строчке.

Контрольный матч состоится в воскресенье, 9 ферваля, в 16:00 по Киеву.

Матч "Динамо" - "Борац" смотрите онлайн бесплатно прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ФК "Динамо".

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В статье: Динамо (Киев) Борац (Баня-Луки)
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