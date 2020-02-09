Динамо - Борац: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Киевское "Динамо" ожидает девятый спарринг на зимних сборах в Турции. Пока на счету команды Михайличенко 6 побед, а также по одной ничьей и поражению. Ближайшим соперником "бело-синих" станет "Борац", который первую часть чемпионата Боснии и Герцеговины завершил на третьей строчке.

Контрольный матч состоится в воскресенье, 9 ферваля, в 16:00 по Киеву.

Матч "Динамо" - "Борац" смотрите онлайн бесплатно прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ФК "Динамо".