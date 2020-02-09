  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Экс-защитник Зари находится на просмотре в Олимпике
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-защитник Зари находится на просмотре в Олимпике

Премьер-лига
(2 голосов)

Дмитрий Литвин может продолжить карьеру в донецком клубе

Экс-защитник Зари находится на просмотре в Олимпике
Новина українською

Бывший защитник "Зари" Дмитрий Литвин находится на просмотре в "Олимпике", сообщает официальный сайт клуба.

23-летний оборонец уже присоединился к "олимпийцам" на тренировочном сборе в Турции и вместе с командой готовится ко второй половине сезона.

Напомним, Литвин покинул "Зарю" в начале года, расторгнув соглашение с луганчанами по обоюдному согласию сторон.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Дмитрий Литвин
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...