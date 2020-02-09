Экс-защитник Зари находится на просмотре в Олимпике

Бывший защитник "Зари" Дмитрий Литвин находится на просмотре в "Олимпике", сообщает официальный сайт клуба.

23-летний оборонец уже присоединился к "олимпийцам" на тренировочном сборе в Турции и вместе с командой готовится ко второй половине сезона.

Напомним, Литвин покинул "Зарю" в начале года, расторгнув соглашение с луганчанами по обоюдному согласию сторон.