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Русин и Шабанов начнут игру с Борацом с первых минут

Премьер-лига
(1 голосов)

Оба игрока полностью залечили свои травмы

Русин и Шабанов начнут игру с Борацом с первых минут
Новина українською

Стал известен стартовый состав киевского "Динамо" на товарищеский матч с "Борацом".

На игру с представителем Премьер-лиги Боснии и Герцеговины с первых минут выйдут:

Бойко – Кедзера, Попов, Шабанов, Мыколенко – Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Дуэлунд, Вербич – Русин

Матч начнётся в 16:00.

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В статье: Динамо (Киев) Назарий Русин
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Комментарии (1)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
09.02.2020 в 15:56
Хотелось бы видеть Андриевского вместо Сидорчука. Шабанов и Русин - не уровень ДК.
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