Премьер-лига
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Русин и Шабанов начнут игру с Борацом с первых минут
Оба игрока полностью залечили свои травмы
Стал известен стартовый состав киевского "Динамо" на товарищеский матч с "Борацом".
На игру с представителем Премьер-лиги Боснии и Герцеговины с первых минут выйдут:
Бойко – Кедзера, Попов, Шабанов, Мыколенко – Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Дуэлунд, Вербич – Русин
Матч начнётся в 16:00.
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Nelviv`yanyn (На жаль)
09.02.2020 в 15:56
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