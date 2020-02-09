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Динамо разгромило клуб из Боснии. Забил даже Соль

Премьер-лига
(2 голосов)

Очередная победа киевлян на сборах

Динамо разгромило клуб из Боснии. Забил даже Соль
UA-Футбол
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В девятом поединке во время подготовки к сезону в Турции "бело-синие" добыли седьмую победу. На этот раз подопечные Алексея Михайличенко оказались лучше третьей команды текущего чемпионата Боснии и Герцеговины, "Бораца".

По ходу матча "динамовцы" вложили немало энергии в мастерство попадания в каркас ворот, проверив на прочность штангу или перекладину практически столько же раз, сколько забили голов. До перерыва огорчил голкипера соперников только Миколенко перед свистком об окончании тайма, замкнув дальнюю штангу. Во второй 45-минутке ещё по голу в общий котёл добавили Кадири (дальний удар), Соль (практически в пустые ворота после поперечного паса от Караваева) и де Пена (в полёте замкнул передачу из глубины). Киевляне были близки к "сухому" матчу, но Бойко чуть-чуть не дотянулся до удара с пенальти, который рефери назначил после длинной паузы за борьбу в штрафной.

Послезавтра "Динамо" ожидает новый спарринг. Соперником будет БАТЭ.

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"Динамо" - "Борац" 4:1
Голы: Миколенко 43, Кадири 54, Соль 56, де Пена 66 - Вранеш 70 (пен.)
"Динамо": Бойко – Кендзёра (Караваев 46), Попов (Сирота 46), Шабанов (Романчук 46), Миколенко (Пиварич 46) – Сидорчук (Андриевский 46), Шепелев (Кадири 46) – Дуэлунд, Шапаренко, Вербич (де Пена 46) – Русин (Соль 46).
Предупреждения: Вербич 40, Андриевский 85

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В статье: Динамо (Киев) Борац (Баня-Луки)
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(2 голосов)
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Комментарии (6)
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lightning (Одесса)
09.02.2020 в 20:19
Первый раз вообще слышу о существовании подобного клуба
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0
0
vr250278 (Цветково.Черкасская)
09.02.2020 в 20:08
У Соля тепер показник кращий чим у Бойка ! Кращий нап серед воротніків ! ПС . Треба ж позитив десь черпати
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0
0
rubizhansky (Рубежное)
09.02.2020 в 19:30
Заголовок статьи похож на баннерную рекламу)) Шок! Забил даже Соль! Смотреть без СМС и регистрации!
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+3
0
att119 (Луцьк)
09.02.2020 в 18:16
Динамо повертається на колишній рівень, і можливо навіть зможе грати на рівних з Мальме
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+4
-5
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Hugo64 (PARIS)
09.02.2020 в 18:20
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+2
-4
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
09.02.2020 в 19:45
Динамо повертається на 20 років назад.
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0
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