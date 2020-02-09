Алексей Михайличенко: Мы приехали на сборы работать, поэтому нагрузки не будут снижаться

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко поделился мыслями после победы над "Борацом" в контрольном матче.

- Сегодня команда воплотила в контрольном поединке то, над чем мы работали на тренировках. Естественно, мы тренируем, то, что может нам пригодиться в игре. В матче с "Борацем" удалось реализовать свои моменты, но нужно говорить об игре в целом. Это был хороший спарринг, на поле было много борьбы, особенно в первом тайме, когда команда соперника еще была свежей и давала хорошее сопротивление и заставляла нас двигаться.

- Ближе к концу сбора тренировочные нагрузки будут уменьшаться, а акцент сделаете на контрольные матчи?

- Нет, мы приехали сюда работать, поэтому нагрузки снижаться, конечно же, не будут. Но определенные коррективы, естественно, будут внесены, поскольку нам еще нужно провести три матча. Так что будут различные виды и тренировок, и игр.

- С чем связано отсутствие в заявке на сегодняшнюю встречу Виталия Буяльского?

- У него небольшое повреждение – ничего серьезного, просто ушиб, но мы надеемся, что завтра-послезавтра он уже вернется в общую группу.

- Показалось, что сегодня команда больше атаковала левым флангом, особенно, в первом тайме, вы ставили такую задачу перед выходом на поле?

- Нет. Стараемся атаковать обоими флангами и максимально разнообразить нашу игру. Когда это получается, когда соперник не успевает перекрыть зоны, возникают моменты и угрозы. Так что повторюсь, играть только левым флангом, только правым или только через центр мы не даем, поскольку нам нужно разнообразие в атаке и использование обоих флангов, кроме того, сегодня мы забили мяч с середины поля, это сделал Момо (Мохаммед Кадири, - прим.). Естественно, чем больше этого разнообразия, тем сложнее для соперника.