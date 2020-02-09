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Дмитрий Иванисеня: Поправим детали и Заря будет готова к первому матчу УПЛ на 100%

Премьер-лига
(1 голосов)

Полузащитник луганчан прокомментировал победу в спарринге

Дмитрий Иванисеня: Поправим детали и Заря будет готова к первому матчу УПЛ на 100%
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Хавбек луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня поделился мыслями после победы в контрольном матче над "Флямуртари".

"Был тяжелый матч. Непростые погодные условия, сильный ветер. Поле тоже было не лучшего качества. Команда соперника предлагала много борьбы, много бегала, отбирала. Поэтому получилась тяжелая встреча. Но главное, что все живы-здоровы, отыграли 90 минут, добились положительного результата, не пропустили. Здоров, что все так вышло.

Мы уже выходим на финишную прямую, 22 февраля стартует чемпионат. К первому матчу уже будем готовы. Остались детали, которые нужно подкорректировать, будем готовы на 100%", – рассказал Дмитрий Иванисеня.

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Иванисеня
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Источник:
zarya-lugansk.com
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