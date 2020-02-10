За ноги схватить не успел. Как Карпаты победили в товарищеском матче с 3 удалениями

Львовские "Карпаты" накануне в спарринге в Турции одолели узбекский "Металлург" из города Бекабад - 2:1.

Притом пропустили зелено-белые первыми. После гола немало простреливали с флангов к 11-метровой отметки или на линию штрафной. Цели достиг удар капитана Дмитрия Клеца - 1:1.

Во втором тайме Кирил Кириленка, подтолкнув корпусом защитника узбеков, отобрал мяч, прорвался по флангу и прострелил на Артема Козака. Тот запустил "парашют" мимо голкипера - 2:1.

Узбеки явно не собирались проигрывать украинцам, даже несмотря на товарищеский статус поединка. Стали откровенно грубить.

Мухаммад Исаев за жестокую игру против Жоао Диого Дженнингса получил прямую красную карточку - без права замены игрока.

Потом еще по одному удалению получили вратарь "Металлурга" Александр Лобанов и центральный защитник "Карпат" Тим ​​Халл (за толкотню). Обоих заменили.

А матч так и завершился - 2:1.

Товарищеский матч

08.02.2020 16:00

Турция, город Белек

"Карпаты" (Львов, Украина) - "Металлург" (Бекабад, Узбекистан) 2:1

Голы: Клец (45), Козак (70) - Абдулхаков (13).

"Карпаты": Кудрик (Каниболоцкий, 46), Дубинчак (Слива, 65), Халл (Тлумак, 67), Мартинс, Якимец (Г. Пасич, 32), Клец (Хахлев, 63), Назарина (Толочко, 69), Притула (Козак, 46), Лях (Танчик, 46), Лейоус (Дженнингс, 46), Бойчук (Кириленка, 70).

"Металлург": Лобанов, Таджиев, Андреев, Отахонов, Шипилов, Кутибаев, Чумак, Абдулхаков, Убайдуллаев, Бобожонов, Исаев.