Санжар: На соседнем поле в другом матче тоже не обошлось без потасовки

Главный тренер львовских "Карпат" Роман Санжар высказался об уровне готовности своей команды к возобновлению соревнований в УПЛ на примере спарринга с узбекским "Металлургом".

Коуч выделил сложные погодные условия, при которых проходил матч. Сильный ветер очень донимал футболистов и не способствовал комбинационной игре.

"На первый план вышли бойцовские качества. Несмотря на это, мы контролировали мяч, создавали моменты, демонстрировали командное взаимодействие. Правда, нам не хватало последнего паса и завершающего удара. Одна из немногочисленных атак соперника завершилась взятием ворот. Мы просто позволили им пройти по центру. Хорошо, что смогли ответить еще в первом тайме точным ударом Дмитрия Клеца", - сказал Санжар.

В перерыве тренеры провели большую ротацию.

"А во втором тайме превратили преимущество в забитый гол. Ребята молодцы, дожали оппонента, - считает специалист. - Так случилось, что накануне спарринга мы потеряли двух центральных защитников: Андро Гиоргадзе и Олега Веремеенко. Поэтому, пришлось выпустить в старте дуэт Халл-Мартинс. Во втором тайме в эту зону также сместился Алексей Хахлев.

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Не могу сказать, что на данный момент всем доволен. Имели место ошибки тактические, командные и индивидуальные. "Карпаты" выиграли, поэтому результат для нас удовлетворительный".

В матче было много эмоций, на поле вспыхивали стычки.

"Мы в Турции уже длительное время, это сказывается. На соседнем поле в другом матче тоже не обошлось без стычек. К тому же погодные условия способствовали этому: много борьбы и контактов. Это не очень хорошо, однако на сборе такое случается.

К этому времени мы сделали большую работу, команда прибавляет. Вместе с тем, вижу, что мы еще не полностью готовы к сезону. Нам надо доукомплектоваться, продолжать работать и набирать максимальные кондиции. Впереди у нас еще неделя - не сомневаюсь, что мы выйдем на свой уровень", - сказал коуч "зелено-белых".