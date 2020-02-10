Игрок Карпат рассказал о спорном моменте в товарищеской игре с Металлургом

В том моменте, в товарищеском матче с узбекским "Металлургом", белорусский легионер "Карпат" Кирил Кириленка обокрал защитника соперников и создал опасный момент, который закончился голом Артема Козака.

По правилам ли действовал Кирил? Судья решил, что да. А вот узбеки, конечно, стали возражать.

Кириленка говорит о достаточно тяжелом матче за погодных условий, прежде всего сильном ветре, который мешал команде построить свою игру так, как ее отрабатывают на тренировках - через средний или короткий пас и быстрый переход в атаку.

"В некоторых эпизодах нам это не удавалось и приходилось играть проще. Именно поэтому можно сказать, что игра складывалась несколько трудно. Пропустили гол из-за того, что не сыграли проще, но в целом смогли вернуть ход встречи и дожали соперника. Считаю, что эта победа одержана на классе, потому что мы были сильнее в матче.

Участие в голевой комбинации? Защитник сделал ошибку, бежал с мячом вперед, я стал его прессинговать и оттер корпусом. Считаю, что играл в рамках правил, фола там не было. Удалось ускориться и отдать точную передачу - хорошо, что Артем Козак не ошибся", - считает Кирил.

Соперник завелся в моменте со вторым голом "Карпат".

"Они ребята горячие и долго не думают. Для меня лично непонятно, когда в товарищеском матче начинаются такие грязные действия. Игрок прыгнул в ноги, поэтому и началась потасовка. Арбитр очень умело разобрался в этой ситуации и не позволил командам создать хаос на поле.

Считаю, что мы подходим к своим оптимальным кондициям. Осталась еще неделя нашего сбора, и у нас еще 2 игры, поэтому думаю, что мы еще выйдем на свой максимум до первого официального матча в этом году", - добавляет Кириленка.