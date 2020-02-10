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Роскошная передача от Алефиренко, эффектная игра защитника. Заря - Фламуртари 1:0. Обзор матча
И искусный гол Белоцерковца
Луганская "Заря" во вчерашнем товарищеском поединке в Турции обыграла 9 команду Косово - "Фламуртари".
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Товарищеский матч
Турция
09.02.2020
"Заря" (Луганск, Украина) - "Фламуртари" (Приштина, Косово) 1:0
Гол: Белоцерковец (75)
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