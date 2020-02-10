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Александрия потерпела первое поражение на турецком сборе. Обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

От 11-й команды Казахстана

Александрия потерпела первое поражение на турецком сборе. Обзор матча
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В первом из двух спаррингов за день команда Шарана в первой половине игры владела инициативой, но пропустила с пенальти после нарушения правил во время верховой дуэли со стороны вратаря Рудыка.

После забитого гола казахские футболисты активизировались, игра постепенно выравнивается. А на 38 минуте "Атырау", после удачного подбора мяча, провел разительную контратаку и забил снова - 0:2.

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Александрийцам, чтобы отыграться, не хватало точности на завершающем этапе. Второй тайм проходил на встречных курсах, но без моментов.

Товарищеский матч

09.02.2020, 11:00

Турция, Белек

"Александрия" (Александрия, Украина) - "Атырау" (Атырау, Казахстан) 0:2 (0:2)

"Александрия": Рудык, Гордиенко (Стецков, 56), Мельник, Мирошниченко, Лучкевич, Запорожан (к), Банада (Тейшейра, 62), Ивахно, Протасов, Задерака, Безбородко

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В статье: Товарищеский матч ФК Александрия Атырау (Атырау) тренировочный сбор
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Источник:
ФК Олександрія

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