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Александрия потерпела первое поражение на турецком сборе. Обзор матча
От 11-й команды Казахстана
В первом из двух спаррингов за день команда Шарана в первой половине игры владела инициативой, но пропустила с пенальти после нарушения правил во время верховой дуэли со стороны вратаря Рудыка.
После забитого гола казахские футболисты активизировались, игра постепенно выравнивается. А на 38 минуте "Атырау", после удачного подбора мяча, провел разительную контратаку и забил снова - 0:2.
Александрийцам, чтобы отыграться, не хватало точности на завершающем этапе. Второй тайм проходил на встречных курсах, но без моментов.
Товарищеский матч
09.02.2020, 11:00
Турция, Белек
"Александрия" (Александрия, Украина) - "Атырау" (Атырау, Казахстан) 0:2 (0:2)
"Александрия": Рудык, Гордиенко (Стецков, 56), Мельник, Мирошниченко, Лучкевич, Запорожан (к), Банада (Тейшейра, 62), Ивахно, Протасов, Задерака, Безбородко