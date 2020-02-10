Вильхамссон забил, но Колос проиграл в контрольном поединке Спартаку

Ковалевский "Колос" в рамках товарищеского матча на турецком сборе уступил представителю Высшей лиги Словакии - ФК "Спартак" Трнава - 1:2.

Сильный ветер помешал командам показать качественный футбол. Первый мяч в свои ворота ковалевцы пропустили именно поэтому. На 20-й минуте матча соперник заработал право на штрафной удар. Игрок словацкой команды выполнил навес в сторону ворот, однако мяч, благодаря сильному ветру, несколько изменил траекторию полета и стал опасным для Яшкова. Голкиперу удалось отбить этот удар. Однако на добивании первым оказался игрок "Спартака" - 0:1.

В начале второй половины игры сопернику удалось удвоить преимущество, однако вскоре Арни Вильхамссон сумел сократить отставание в один мяч. Коваливцы продолжали контролировать мяч и создали еще несколько острых моментов для взятия ворот, однако забить так и не удалось. В итоге - 1:2.

Следующий спарринг коваливцы проведут 11 февраля против казахского ФК "Жетысу".

Товарищеский матч

Турция, Белек

08.02.2020

"Колос" (Ковалевка, Украина) - "Спартак" (Трнава, Словакия) - 1:2 (0:1)

Голы: Вильхамссон (60) -? (20), ? (54).

"Колос" (1-й тайм): Яшков, Ефремов, Максименко, Парамонов, Емец, Задоя, Ореховский, Смирный, Кожушко, Волков, Бондаренко.

"Колос" (2-й тайм): Ситало, Морозко, Гавриш, Петров, Черноморец, Ореховский, Сорокин, Ильин, Вильхамссон, Антюх, Лысенко.