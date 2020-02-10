ФК Львов получил на сборе третью победу подряд

Игроки профессионального футбольного клуба "Львов" победили в 3 матче подряд на сборе в Турции. На этот раз команда одолела словенскую "Муру".

Учитывая, что у команды за день до того было сразу два матча, и уже сегодня их ожидает еще один спарринг, тренерский штаб дал возможность сыграть всем, разделив футболистов на две команды на первый и второй тайм.

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Уже сегодня, 10 февраля, команда сыграет против "Мариуполь". На вторник запланирован спарринг с армянским клубом "Лори".

А 12 февраля игроки возвращаются во Львов. Два дня у них будут выходные, после этого команда начнет подготовку к матчу чемпионата - 22 февраля на выезде против "Олимпика".

Товарищеский матч

09.02.2020

Турция

ПФК "Львов" (Львов, Украина) - ФК "Мура 05" (Мура, Словения) - 2:0

Голы: Алваро, (25, пенальти), Сабино (30)

ПФК "Львов" (1-й тайм): Пеньков, Люлька, Борзенко, Братков, Приймак, Татаркова, Богунов, Бопесу, Сабино, Алваро, Ренан.

ПФК "Львов" (2-й тайм): Сарнавский, Гончар, Кравчук, Бусько, Клименчук, Нич, Ходаковский, Шина, Жонатан, Велвес и Пернамбуко.