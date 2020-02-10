Меликян: Игра ФК Львов улучшается с каждым матчем, но как тренер, я вижу проблемы

Наставник ФК "Львов" Егише Меликян прокомментировал победу своей команды над словенским клубом "Мура". В этом матче тренерский штаб задействовал всех игроков, которые есть в обойме. Поэтому одни футболисты сыграли первый тайм, а другие вышли на вторую половину встречи.

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"В этом матче сыграли все футболисты. Это было важно, чтобы ребята получили игровую практику и показали, в каком состоянии сейчас находится команда. Да, результат положительный, игра команды улучшается с каждым матчем. Но как тренер, я вижу проблемы, которые мне с коллегами надо решить".

"Меня успокаивает то, что я вижу – у нас есть хороший коллектив, собралась хорошая команда. Я надеюсь, что в чемпионате сыгранность нам поможет. Следующий матч сыграют все футболисты. Кто сколько получит игрового времени – будет видно".

Впереди команду ожидает еще два матча – 10 февраля с "Мариуполем" и 11 февраля – с армянским клубом "Лори". После этого игроки возвращаются во Львов, где у них будет два дня выходных. С 15 февраля футболисты начинают подготовку к первому матчу чемпионата после зимнего перерыва – 22 февраля на выезде команда встретится с "Олимпиком".