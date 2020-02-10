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Дебютный от Кадири, эффектный от Де Пены. Как Динамо громило третью команду Боснии. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть обзор матча Динамо - Борац, 9 февраля 2020

Дебютный от Кадири, эффектный от Де Пены. Как Динамо громило третью команду Боснии. ВИДЕО
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Вашему вниманию видеообзор контрольного матча между "Динамо" (Киев) и "Борацом" (Баня-Лука), который занимает третье место в чемпионате Боснии и Герцеговины после 19 туров. Бело-синие потеряли немало возможностей, пока Миколенко не открыл счет. Затем преимущество закрепил дальним ударом Мохаммед Кадири, для которого это первый гол за "Динамо" (пусть и в контрольном матче). Третий мяч на счету Франа Соля, который не забивал от летних сборов. Наконец Карло Де Пена оформил очередной мини шедевр - на этот раз он сходу пробил после классного заброса Соля. "Динамо", правда, не удалось удержать свои ворота на замке - "Борац" забил гол престижа с пенальти.

Читайте такжеОчередной шедевр де Пены со штрафного. На сей раз, с центра поля - ВИДЕО

Контрольный матч

"Динамо" - "Борац" (Босния и Герцеговина) 4: 1

Голы: Миколенко 43, Кадири 54 Соль 56, де Пена 67 - Враньеш 70 пен.

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В статье: Динамо (Киев) Фран Сол Карлос де Пена Мохаммед Кадири
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