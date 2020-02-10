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Черноморец - Мариуполь. Прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Сравним уровень Первой лиги с УПЛ?

Черноморец - Мариуполь. Прямая видеотрансляция
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Сегодняшний товарищеский матч - совершенно разный для обеих команд. Если для одесситов он - лишь первый из 7 поединков в Турции, то для "Мариуполя" - предпоследний с 6 на втором (!) по очереди сборе.

"Азовцы" просматривают гибкость своего состава, поэтому за сегодняшний день это будет уже второй для них поединок. Первый сыграли утром с ПФК "Львов".

Товарищеский матч

Турция

10.02.2020 16:00

"Черноморец" (Одесса) - ФК "Мариуполь"

Видеотрансляция поединка

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В статье: ФК Мариуполь Товарищеский матч Черноморец (Одесса) тренировочный сбор
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