Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец - Мариуполь. Прямая видеотрансляция
Сравним уровень Первой лиги с УПЛ?
Сегодняшний товарищеский матч - совершенно разный для обеих команд. Если для одесситов он - лишь первый из 7 поединков в Турции, то для "Мариуполя" - предпоследний с 6 на втором (!) по очереди сборе.
"Азовцы" просматривают гибкость своего состава, поэтому за сегодняшний день это будет уже второй для них поединок. Первый сыграли утром с ПФК "Львов".
Товарищеский матч
Турция
10.02.2020 16:00
"Черноморец" (Одесса) - ФК "Мариуполь"
Видеотрансляция поединка
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...