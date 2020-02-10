Михайленко сообщил о проблеме с физической формой трех игроков

Главный тренер "Днепр-1" Дмитрий Михайленко рассказал о своих выводах после первого контрольного матча на втором сборе команды в Турции.

Коуч выделил хорошее качество игры и отметил, что это - самое главное.

"Были хорошие моменты. В первом тайме у наших ворот было не так много создано, во втором - несколько больше, - говорит Михайленко. - Но радует то, что мы имели моменты и в первом, и во втором таймах. Это очень важно. Мы нацеливали ребят на атакующую игру, создавать моменты. И мы довольны, что это получилось".

- Опять забил Супряга, а вы довольны игрой во втором тайме Хобленко?

- Да, доволен. Он хорошо действовал, очень много цеплялся за мяч, угрожал воротам, создавал напряжение. Проблема в том, что Алексей пропускает игру с "Карпатами" из-за дисквалификации. Другие футболисты также не будут играть, поэтому пробуем различные сочетания, заранее смотря на матчи чемпионата.

- С учетом большого количества новичков, видите ли вы, что игроки уже понимают друг друга?

- Нужно время. Некоторые из них не играли долгое время, поэтому стоит вопрос не только о взаимопонимании, но и того, чтобы они получили оптимальные кондиции. Это касается и Лукаса Тейлора, и Адамюка, и Цурикова. Ребята еще не набрали оптимальную форму, в которой их привыкли видеть.