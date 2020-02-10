  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Михайленко сообщил о проблеме с физической формой трех игроков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михайленко сообщил о проблеме с физической формой трех игроков

Премьер-лига
(1 голосов)

Долго не играли

Михайленко сообщил о проблеме с физической формой трех игроков
Новина українською

Главный тренер "Днепр-1" Дмитрий Михайленко рассказал о своих выводах после первого контрольного матча на втором сборе команды в Турции.

Коуч выделил хорошее качество игры и отметил, что это - самое главное.

"Были хорошие моменты. В первом тайме у наших ворот было не так много создано, во втором - несколько больше, - говорит Михайленко. - Но радует то, что мы имели моменты и в первом, и во втором таймах. Это очень важно. Мы нацеливали ребят на атакующую игру, создавать моменты. И мы довольны, что это получилось".

Читайте такжеДнепр-1 не удержал победу над казахской командой. Обзор матча

- Опять забил Супряга, а вы довольны игрой во втором тайме Хобленко?

- Да, доволен. Он хорошо действовал, очень много цеплялся за мяч, угрожал воротам, создавал напряжение. Проблема в том, что Алексей пропускает игру с "Карпатами" из-за дисквалификации. Другие футболисты также не будут играть, поэтому пробуем различные сочетания, заранее смотря на матчи чемпионата.

- С учетом большого количества новичков, видите ли вы, что игроки уже понимают друг друга?

- Нужно время. Некоторые из них не играли долгое время, поэтому стоит вопрос не только о взаимопонимании, но и того, чтобы они получили оптимальные кондиции. Это касается и Лукаса Тейлора, и Адамюка, и Цурикова. Ребята еще не набрали оптимальную форму, в которой их привыкли видеть.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Цуриков Товарищеский матч Дмитрий Михайленко Алексей Хобленко Владимир Адамюк Владислав Супряга Лукас Тейлор Днепр-1 тренировочный сбор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Дніпро-1

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...