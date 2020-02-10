Морозюк о Самбрано: То, что я видел на тренировках - это была беда!

Украинский легионер в турецком "Ризеспоре" Николай Морозюк вспомнил одного из самых медийных экс-коллег по киевскому "Динамо" - перуанского защитника Карлоса Самбрано, который недавно перешел в "Бока Хуниорс".

Морозюк рассказал в частности о игровых "качествах" игрока сборной Перу.

То, что я видел у Самбрано - на тренировках и так далее ...Это была беда!

У Самбрано то аллергия на пух, то на траву, то на солнце. Бл...н, ну безобразие! Чудак просто ...Я его за месяц видел всего два раза - в лифте!

А его зарплата - сколько он получал? Вот Нахр...на этот мусор везти? Я просто не понимаю.