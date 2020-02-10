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Морозюк о Самбрано: То, что я видел на тренировках - это была беда!

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-динамовец - об экс-динамовце

Морозюк о Самбрано: То, что я видел на тренировках - это была беда!
Новина українською

Украинский легионер в турецком "Ризеспоре" Николай Морозюк вспомнил одного из самых медийных экс-коллег по киевскому "Динамо" - перуанского защитника Карлоса Самбрано, который недавно перешел в "Бока Хуниорс".

Морозюк рассказал в частности о игровых "качествах" игрока сборной Перу.

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То, что я видел у Самбрано - на тренировках и так далее ...Это была беда!

У Самбрано то аллергия на пух, то на траву, то на солнце. Бл...н, ну безобразие! Чудак просто ...Я его за месяц видел всего два раза - в лифте!

А его зарплата - сколько он получал? Вот Нахр...на этот мусор везти? Я просто не понимаю.

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В статье: Николай Морозюк Динамо (Киев) Карлос Самбрано тренировка
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Комментарии (6)
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Королів Антон (Берген - Жидачів)
10.02.2020 в 15:30
Овва, скільки тут шанувальників Самбрано!
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ПетроФ (Луцьк)
10.02.2020 в 15:18
Його дружина вже трохи приїлась. і я впевнений що кількість її підписчиків не збільшується.От , як писали, не мудрий Коля, вирішив трохи пропіарити сімейне прізвище))
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beatles (Крыжополь)
10.02.2020 в 14:52
Интересно, кому не особенно умный Коля перешел дорогу и немного пооткровенничал, что сейчас его будут как "золото" на лопате носить несколько недель?? Оставьте вы человека в покое, в их семье есть клоунесса, не надо еще и с него маску снимать, пусть хоть образ останется!
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dimetradze (Кременчуг)
10.02.2020 в 14:50
каждый пиарится как может,в сборную Украины попасть не,не получается...хотя Шевченко не тренер и у сборной уровень нулевой,скажишь Коля?!
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beatles (Крыжополь)
10.02.2020 в 14:59
Сборная, в которую мог попасть Морозюк, играла при Фоменко, именно тогда можно было и футболками меняться и выходить на поле только потому что ты заслуженный! Морозюк, давайте будем честными, игрок посредственный! Что-то у него получается, что-то делать так и не научился, но назвать его талантливым, ярким, выдающимся можно только из чувства огромной лести, провожая его на пенсию!
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ПетроФ (Луцьк)
10.02.2020 в 14:21
Коля, ти вже стаєш смішним. Самбрано гравець "Бока Хуніорс", Звісно це не 12 команда Туречинни, але все таки погодься що 2 команда чемпіонату Аргентини, це досить солідний рівень))).А якщо серйозно, моорозючка перетворюється на швабру накачану силіконом от і Коля вирішив підтримати сімю.
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