ТМ. Львов и Мариуполь забивали голы, но победителя не определили

"Горожане" и "азовцы" провели один из последних поединков на сборе в Турции.

На этот раз украинские команды сошлись между собой. Поединок на поле отеля Starlight завершился вничью 1:1.

Львовяне отличились первыми: в конце тайма со штрафного забил Ренан.

ФК "Мариуполь" отыгрался во второй половине игры - Путря заработал 11-метровый, а Чурко его реализовал.

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Товарищеский матч

10.02.2020 10:00

Турция, Сиде, поле отеля Starlight

ПФК "Львов" - ФК "Мариуполь" 1:1 (1:0)

Голы: Ренан (44) - Чурко (60, пенальти)

Львов (1 тайм): Пеньков, Люлька, Борзенко, Братков, Приймак, Татарков, Богунов, Бопесу, Сабино, Альваро, Ренан.

Львов (2 тайм): Сарнавский, Гончар, Кравчук, Бусько, Клименчук, Нич, Ходаковский, Шина, Жонатан, Велвес, Пернамбуко.

Мариуполь: Поспелов, Дава (Сагуткин, 46), Муравский (Б. Романюк, 82), Быков (К, Романюк, 82), Путря, Петерман (Танковский, 46), Игнатенко (Кирюханцев, 76), Корниенко, Чурко, Байдаев (Дудик, 46), Фомин (Библик, 46).