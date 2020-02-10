Премьер-лига
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Десна на втором сборе проведет пять спаррингов
Расписание матчей команды Рябоконя
Черниговская "Десна" объявила список соперников на втором учебно-тренировочном сборе в Турции, который продлится до 20 февраля.
Соперниками черниговской команды станут шесть клубов:
13.02. "Десна" – "Ханчжоу Гринтаун" (Китай)
13.02. "Десна" – "Валмиера" (Латвия)
16.02. "Десна" – "Виборг" (Дания)
16.02. "Десна" – "Витебск" (Беларусь)
Еще один соперник "Десны" будет объявлен позже. Возможно, им станет белорусская "Городея".
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Источник:sport.ua
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