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Десна на втором сборе проведет пять спаррингов

Премьер-лига
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Расписание матчей команды Рябоконя

Десна на втором сборе проведет пять спаррингов
Новина українською

Черниговская "Десна" объявила список соперников на втором учебно-тренировочном сборе в Турции, который продлится до 20 февраля.

Соперниками черниговской команды станут шесть клубов:

13.02. "Десна" – "Ханчжоу Гринтаун" (Китай)

13.02. "Десна" – "Валмиера" (Латвия)

16.02. "Десна" – "Виборг" (Дания)

16.02. "Десна" – "Витебск" (Беларусь)

Еще один соперник "Десны" будет объявлен позже. Возможно, им станет белорусская "Городея".

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В статье: Десна (Чернигов)
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Источник:
sport.ua

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