Гусев: Бенито давно не тренировался и не играл, но видно, что мастерство у него есть

Ассистент тренера молодежной команды "Динамо" U-21 Олег Гусев прокомментировал игру новичка киевлян Бенито в спарринге с "Валмиерой" (4:1).

"Относительно Бенито пока сложно говорить, потому что он провел только одну тренировку и сегодня вышел на поле на 20 минут. Бенито давно не тренировался и не играл, но видно, что мастерство у него есть. Использовал свой полумомент и забил гол", — отметил Гусев.