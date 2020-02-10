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Гусев: Бенито давно не тренировался и не играл, но видно, что мастерство у него есть

Премьер-лига
(3 голосов)

Новичок киевлян забил в спарринге за молодежку

Гусев: Бенито давно не тренировался и не играл, но видно, что мастерство у него есть
Новина українською

Ассистент тренера молодежной команды "Динамо" U-21 Олег Гусев прокомментировал игру новичка киевлян Бенито в спарринге с "Валмиерой" (4:1).

"Относительно Бенито пока сложно говорить, потому что он провел только одну тренировку и сегодня вышел на поле на 20 минут. Бенито давно не тренировался и не играл, но видно, что мастерство у него есть. Использовал свой полумомент и забил гол", — отметил Гусев.

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В статье: Олег Гусев Динамо (Киев) Бенито
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Источник:
ФК Динамо

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