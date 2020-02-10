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Олимпик усилился форвардом и защитником

Премьер-лига
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Литвин и Баланюк стали олимпийцами

Олимпик усилился форвардом и защитником
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Донецкий "Олимпик" объявил о подписании контрактов с двумя игроками.

Соглашения с клубом подписали защитник Дмитрий Литвин и нападающий Денис Баланюк.

23-летний Баланюк подписал контракт на два года и получил 17-й номер. Срок соглашения 23-летнего Литвина, который будет играть под №3 не сообщается.

Напомним, что последним клубом Баланюка была краковская "Висла", за которую он выступал до лета 2019 года. С 30 августа игрок состоит в статусе свободного агента. Ранее в Украине форвард выступал за "Днепр" и "Арсенал-Киев".

Литвин до недавнего времени выступал за "Зарю" и покинул клуб в начале года, расторгнув соглашение с луганчанами по обоюдному согласию сторон. Также успел поиграть за молодежку "Металлиста", португальские "Авеш", "Фафе" и "Реал" из города Массама.

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В статье: Олимпик (Донецк) Денис Баланюк Дмитрий Литвин
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Источник:
ФК Олимпик

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