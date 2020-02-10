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Мораес: Успех зависит от самоотдачи

Премьер-лига
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Горняки закончили свои зимние сборы

Мораес: Успех зависит от самоотдачи
Новина українською

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес подвел итоги зимней подготовки "горняков" ко второй части сезона.

"Успех зависит от самоотдачи, поэтому приложите все усилия для достижения своих целей! Рад закончить предсезонную подготовку", — написал Мораес в Instagram.

Напомним, что "Шахтер" начнет весеннюю часть сезона домашним матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики", который состоится 20 февраля.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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