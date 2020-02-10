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Палкин: По ситуации с Матвиенко, мы ключевых футболистов в аренды не отдаем

Премьер-лига
(1 голосов)

Гендиректор Шахтера рассказал о кадровой ситуации в клубе

Палкин: По ситуации с Матвиенко, мы ключевых футболистов в аренды не отдаем
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о кадровой ситуации в клубе, зимнем трансферном окне и возможном переходе Николая Матвиенко в "Арсенал".

"Для нас очень приятно, что у многих молодых есть шанс попробовать себя с первой командой. Многие из них его оправдывают, к примеру Бондаренко. Тренерский штаб первой команды уже был знаком с ним. На этих сборах он уже больше открылся, обратил на себя внимание и штаб решил оставить его с первой командой. Надеюсь, ему будут давать возможность играть.

Это трансферное окно у нас проходит в тишине, никаких усилений не будет. На данный момент по всем позициям у нас все нормально и мы не видим потребности в каких-либо усилениях. У нас любой футболист может уйти из клуба. Вопрос в том, насколько хорошее предложение мы получим. Здесь вопрос в том, насколько предложение удовлетворит клуб и футболиста.

По ситуации с Матвиенко, мы ключевых футболистов в аренды не отдаем. Если было бы серьезное предложение, мы б сели за стол переговоров и договаривались бы. Но пока его нет, говорить не о чем. Я с ним не говорил по данному вопросу. Думаю, если "Арсенал" проявляет интерес, это такой солидный клуб, поэтому скорее всего, он хотел бы перейти туда", - сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (10)
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Kozlintip (Rivne)
10.02.2020 в 20:06
Отмазка Палкина на уровне палки. Я в а..є
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0
0
adidas77 (Cумы)
10.02.2020 в 19:57
Палкин продолжает показывать, на сколько он не компетентен в вопросе трансферов!Про финансовый фейр плэй - не, не слышал??? Арсенал был готов заплатить за Матвиенко баснословную сумму, превышающую его фактическую стоимость почти в 6 раз!Но при этом растянув сроки оплаты на пол года, в начале аренда потом выкуп! А Палкин продолжает делать из нас всех идиотов, рассказывая сказки. Если мне кто то начнёт доказывать, что это разумная трансферная политика клуба. То с удовольствием выслушаю ваши аргументы.
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
10.02.2020 в 19:33
Бюджетные бабки осваивать уже не выходит. Пока клуб двигается по инерции... лучше уже не будет. Это точно.
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+1
-1
alex.belogubko (одесса)
10.02.2020 в 19:31
говорит как Суркис хороших игроков мы не продаём берите хлам
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+1
0
Просто Квашин (Харьков)
10.02.2020 в 18:47
Палкин превратил шахтьор в "золотую клетку" сам стал Карабасом-Барабасом... Вырваться с этой клоаки удалось немногим Зинченко,Бернард,Матузалем и Срна в 57 лет....
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+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
10.02.2020 в 18:52
Создал клуб, который окупает себя, как минимум. Имеет стратегию и успешно, хоть и эпизодически, выступает в еврокубках - по факту, являясь единственным таким клубом в Украине.Но ведь проще обсерать все что видишь, да?
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+2
0
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ПетроФ (Луцьк)
10.02.2020 в 19:17
Справді окупає? Тут читав, що ШД викидає до десятка млн. долярів в рік на академію. А вихлоп з неї практично нульовий. А тепер згадаймо Бернарда - 25 лямів по трансферу а в сумі десь під 50 лямів. А куча всяких немів, про яких просто соромляться згнадувати.
0
-1
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таврия19752009 (симферополь)
10.02.2020 в 18:38
А не нравится Матвиенко на месте ЦЗ.Он постоянно привозит
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+1
0
alexfc (Киев)
10.02.2020 в 18:59
Защита начинается с атаки. Если бразилы не отрабатывают, то и получается Матвиенко виноват
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0
0
Sandra777 (Львів)
10.02.2020 в 18:32
Вже би тебе десь відати
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+2
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