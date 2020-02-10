Палкин: По ситуации с Матвиенко, мы ключевых футболистов в аренды не отдаем

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о кадровой ситуации в клубе, зимнем трансферном окне и возможном переходе Николая Матвиенко в "Арсенал".

"Для нас очень приятно, что у многих молодых есть шанс попробовать себя с первой командой. Многие из них его оправдывают, к примеру Бондаренко. Тренерский штаб первой команды уже был знаком с ним. На этих сборах он уже больше открылся, обратил на себя внимание и штаб решил оставить его с первой командой. Надеюсь, ему будут давать возможность играть.

Это трансферное окно у нас проходит в тишине, никаких усилений не будет. На данный момент по всем позициям у нас все нормально и мы не видим потребности в каких-либо усилениях. У нас любой футболист может уйти из клуба. Вопрос в том, насколько хорошее предложение мы получим. Здесь вопрос в том, насколько предложение удовлетворит клуб и футболиста.

По ситуации с Матвиенко, мы ключевых футболистов в аренды не отдаем. Если было бы серьезное предложение, мы б сели за стол переговоров и договаривались бы. Но пока его нет, говорить не о чем. Я с ним не говорил по данному вопросу. Думаю, если "Арсенал" проявляет интерес, это такой солидный клуб, поэтому скорее всего, он хотел бы перейти туда", - сказал Палкин.