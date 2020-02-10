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Палкин: На данном этапе сложно оценить, на каком уровне находится Шахтер

Премьер-лига
(2 голосов)

Гендиректор горняков подвел итоги турецких сборов команды

Палкин: На данном этапе сложно оценить, на каком уровне находится Шахтер
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин подвел итог зимних сборов команды в Турции.

"Место очень хорошее, инфраструктура хорошая, отель прекрасный, поля в отличном состоянии и находятся близко. Это помогает в тренировочном процессе. У ребят настроение прекрасное, место им очень нравится. Это главная характеристика того, правильно ли мы выбрали место для сборов. Единственное, что хочется отметить, что хотелось бы иметь соперников намного сильнее. Но, к сожалению, мы имеем то, что имеем, поскольку многие вещи не от нас зависят.

Для Луиша Каштру это первые такие сборы, потому что мы прекрасно понимаем, что в Португалии такого нет. Но я все же надеюсь, что перед тем, как проводить такие сборы, Каштру общался со многими работниками нашего клуба, тренерского штаба, Паулу Фонсекой, чтобы быстрее понять, на что нужно обратить внимание.

Игра покажет, насколько эффективно и правильно все делалось и проводилось. На данном этапе сложно оценить, на каком уровне мы находимся. Это все-таки товарищеские игры, давления определенного нет, порой соперник не такой сильный, мотивации тоже нет. Все оценят первые игры, которые ждут нас в Лиге Европы и чемпионате Украины", - сказал Палкин.

Напомним, что "Шахтер" начнет весеннюю часть сезона домашним матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики", который состоится 20 февраля.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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(2 голосов)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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lightning (Одесса)
10.02.2020 в 20:05
кто знает, время покажет...
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Инспектор ( )
10.02.2020 в 19:39
Весенние игры на Европу у нас печаль
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Кодер(Чернигов) (Чернигов)
10.02.2020 в 19:33
Чудес не бывает. К сожалению как всегда влетим по полной. Это даже не янг бойз, а Шахтер сильнее не стал
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