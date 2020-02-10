Мариуполь обыграл в спарринге Черноморец

"Мариуполь" сыграл свой второй спарринг за день. Утрам азовцы разошлись миром со "Львовом" (1:1), а вечером вышли на поединок с "Черноморцем".

Первый тайм прошел при относительно равной игре, однако "Мариуполь" один из своих шансов реализовал – Чоботенко замкнул навес Топалова с углового.

После перерыва одесситы сравняли счет после красивого гола Норенкова, однако Горбунов за 5 минут до финального свистка принес победу "Мариуполю" – 2:1.

Мариуполь — Черноморец 2:1

Голы: Чоботенко (24), Горбунов (84) - Норенков (76)

Мариуполь: Гальчук, Тищенко, Яворский, Чоботенко, Горбунов, Чех (Танковский, 70), Федорчук, Полегенько (Кирюханцев, 80), Мишнев, Топалов, Кулаков (Фомин, 70)

Черноморец: 1-й тайм: Паламарчук, игрок на просмотре, Микицей, Велев, Зубейко, Клименко, Зинкевич, Авагимян, Сикорский, игрок на просмотре, игрок на просмотре.

Черноморец: (2-й тайм): игрок на просмотре, игрок на просмотре, Долгов, Слинкин, Велев, Титаевский, Лиховидько, Норенков, Силич, Брагару, Штогрин.