Литовский новичок Олимпика: Балашов уже придумал мне кличку. Называет меня "евробляхой"

Литовский полузащитник "Олимпика" Даниэль Романовский рассказал о том, как проходит его адаптация в донецкой команде.

- Даниэль, расскажи о своей семье.

- Папу зовут Павел. Он занимается недвижимостью, у него своя компания. Мама - Ольга. У нее своя парикмахерская. Очень удобно: вся семья стрижется у мамы. Еще у меня есть младшая сестра Анастасия, ей 7 лет.

Папа привил мне любовь к футболу. Он и сам играл в Высшей лиге Литвы непродолжительное время. Позже он играл в футзал, а я приходил на его матчи и болел за него. Когда мне было 6 лет, отец привел меня на секцию футбола. Для него очень важно, чтобы моя карьера сложилась успешно, ведь он сам обожает футбол и благодаря мне хочет реализовать и свои мечты.

- Как ты оказался в "Олимпике"?

- Мой агент рассказал мне, что "Олимпик" ищет футболиста на позицию инсайда, и я заинтересовался этой возможностью, поскольку хорошо знаю о силе украинского чемпионата. Украинские гранды, "Динамо" и "Шахтер", из года в год выступают в еврокубках. "Олимпик" тоже находится далеко не на последних ролях в чемпионате и борется за попадание в Лигу Европы. В свое время в Украине выступал такой литовский футболист как Саулюс Миколюнас. Мы знакомы. Он выступал в киевском "Арсенале" и хорошо отзывался об уровне футбола в Украине.

- Каковы твои амбиции в футболе?

- Чем бы ты не занимался, в жизни нужно всегда двигаться наверх! Сейчас моя цель прогрессировать и заиграть в украинском чемпионате, но я не скрываю, что мечтал бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы. Особенно меня привлекает Испания. Я с детства болел за мадридский "Реал". А моим кумиром был Рауль.

- Как много времени ты уделяешь саморазвитию? Чтению книг, например?

- Не буду врать, читаю я не так много, как хотелось бы. Но все же бывает... В основном, предпочитаю биографии знаменитостей, в частности, футболистов. Сейчас читаю биографию Джанлуиджи Буффона, до этого прочитал о Зинедине Зидане.

Сейчас очень много информации можно почерпнуть из интернета. Я люблю смотреть разные блоги на футбольную тематику в Youtube. Смотрю "Красаву", начал смотреть "Трендец", правда, не всегда понимаю украинский язык.

- Как тебя принял коллектив в "Олимпике"?

- Проблем с адаптацией не было никаких, ведь языкового барьера нет. Все ребята очень веселые, много шутят. Балашов уже придумал мне кличку. Называет меня "евробляхой". Знаю, у вас не так давно полстраны было наводнено автомобилями из наших краев.