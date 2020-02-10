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Карпаты подписали Антона Каниболоцкого

Премьер-лига
(1 голосов)

Опытный вратарь вернулся в Украину

Карпаты подписали Антона Каниболоцкого
Новина українською

"Карпаты" заключили контракт с вратарем Антоном Каниболоцким.

Соглашение сторон рассчитано до конца сезона с возможностью продления.

Напомним, что последним клубом 31-летнего кипера был польский "Медзь". Также вратарь успел поиграть в "Днепре", "Кривбассе", "Шахтере" и азербайджанском "Карабахе".

Выступал за молодежную сборную Украины, вызывался в национальную команду.

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В статье: Антон Каниболоцкий Карпаты (Львов)
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