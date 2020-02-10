Премьер-лига
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Карпаты подписали Антона Каниболоцкого
Опытный вратарь вернулся в Украину
"Карпаты" заключили контракт с вратарем Антоном Каниболоцким.
Соглашение сторон рассчитано до конца сезона с возможностью продления.
Напомним, что последним клубом 31-летнего кипера был польский "Медзь". Также вратарь успел поиграть в "Днепре", "Кривбассе", "Шахтере" и азербайджанском "Карабахе".
Выступал за молодежную сборную Украины, вызывался в национальную команду.
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Источник:Инстаграм Карпат
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