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Шапаренко: Самый быстрый в Динамо? Ибрагим Каргбо. Он быстрее всех тест пробежал

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек Динамо выделил лучших игроков по разным характеристикам

Шапаренко: Самый быстрый в Динамо? Ибрагим Каргбо. Он быстрее всех тест пробежал
Новина українською

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко рассказал о самых сильных игроках киевлян по различным характеристикам?

"Самый быстрый? Наверное, Ибрагим Каргбо. Вот он приехал и быстрее всех тест пробежал 30 метров. Он все участки – 10, 15, 30 метров – быстрее всех пробежал.

Сильный удар? У Андриевского Саши. У него левая колотуха такая…

Понимание футбола? Витя (Цыганков), Вербич…

А самые бестолковые? Таких нет. Пускай буду я. Я не быстрый, но когда тренер отвернется, я могу и в девятку забить (смеется)".

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В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский Николай Шапаренко Виктор Цыганков Беньямин Вербич
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Источник:
ОТДУШИВДУШУ

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