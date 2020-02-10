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Шапаренко: Самый быстрый в Динамо? Ибрагим Каргбо. Он быстрее всех тест пробежал
Хавбек Динамо выделил лучших игроков по разным характеристикам
Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко рассказал о самых сильных игроках киевлян по различным характеристикам?
"Самый быстрый? Наверное, Ибрагим Каргбо. Вот он приехал и быстрее всех тест пробежал 30 метров. Он все участки – 10, 15, 30 метров – быстрее всех пробежал.
Сильный удар? У Андриевского Саши. У него левая колотуха такая…
Понимание футбола? Витя (Цыганков), Вербич…
А самые бестолковые? Таких нет. Пускай буду я. Я не быстрый, но когда тренер отвернется, я могу и в девятку забить (смеется)".
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Источник:ОТДУШИВДУШУ
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