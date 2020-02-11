Каниболоцкий: Над предложением Карпат долго не думал

Голкипер Антон Каниболоцкий, который подписал контракт с "Карпатами", рассказал о своем решении.

"Я давно не играл в украинском чемпионате - дома всегда приятно выступать. Постоянно следил за УПЛ, поэтому нахожусь в курсе событий. Я неоднократно играл против "Карпат", особенно непросто было противостоять им во Львове. В памяти остались только положительные воспоминания. Теперь приложу все усилия, чтобы помочь львовской команде. Здесь замечательный коллектив, хорошие ребята, никаких проблем с адаптацией не возникает. Например, Олега Кудрика еще по "Шахтеру" знал. Конкуренция - это нормальное явление, все хотят играть, но решает только тренер.

У меня была пауза в выступлениях, я пропустил определенный период. Хотя в матче против узбекского "Металлурга" не испытывал проблем. Первоочередная задача - набрать оптимальные кондиции. Нужно немного времени, чтобы почувствовать игровой тонус, хотя это произойдет довольно быстро. Когда я получил предложение от "Карпат" - долго не думал. Сейчас перед нами стоит непростая задача, но мы постараемся сделать все зависящее от нас, чтобы улучшить турнирное положение и, как минимум, остаться в Премьер-лиге. Есть еще достаточно времени, проводим интенсивные тренировки и хорошие спарринги.

У нас много молодых ребят в коллективе, получается так, что я буду одним из старейших. Время летит быстро, мне уже 31. Статус ветерана? Смогу подсказать партнерам, покричать немного (улыбается). Как по мне, в команде должно быть возрастной баланс. Думаю, у нас с этим порядок", - сказал вратарь.