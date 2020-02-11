Палкин: Тайсону гневить бога незачем. У него прекрасный контракт, который нужно выполнять

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался относительно возможного ухода капитана "горняков" Тайсона.

- Еще с прошлого трансферного окна тянется история с Тайсоном. Сейчас снова появляются посты в соцсетях, которые трактуют по-разному, считают, что так он показывает свое желание покинуть "Шахтер".

– Мне сложно комментировать, потому что, на самом деле, те сообщения, которые он оставляет в соцсетях, они двойственны, порой непонятно, к чему они вообще относятся.

У нас есть контракт с ним. В контракте есть прописная сумма, за сколько мы его отпустим. Это было известно агентам и всем сопряженным людям очень давно. Поэтому если за него готовы были заплатить эту сумму, вопросов никаких нет, разговоров бы не было.

Если потенциальные клубы не готовы платить, то на этом все заканчивается. Тайсон получает солидную, серьезную зарплату, поэтому, скажем так, гневить бога ему незачем здесь. Условия у него прекрасные со всех сторон. Поэтому контракт нужно играть и выполнять.