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Хавбек Александрии рассказал о конфликте с руководством Зари и проблемах в Молдове

Премьер-лига
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"Отказывается от нового контракта? В дубль!"

Хавбек Александрии рассказал о конфликте с руководством Зари и проблемах в Молдове
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Полузащитник Артем Гордиенко перешел в "Александрию" этой зимой. К тому времени полгода был игроком молдавского "Шерифа", а большую часть своей профессиональной карьеры с 2013 года провел в луганской "Заре".

Правда, в начале 2019 с руководством луганского клуба у Артема возник конфликт.

"Получилась такая ситуация, что у меня заканчивался контракт летом. Предложили зимой его продолжить. Я отказался. Объяснил тем, что хочу что-то поменять, - сообщил Артем. - Но руководство решило отправить меня в дубль - провел там полгода".

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"Шериф" был одним из первых, кто вышел на Гордиенко с предложением.

"Я поехал туда, пробыл с лета до декабря. Считаю, что в "Шерифе" был не очень хороший опыт, потому что игровой практики получил мало. В начале играл, там ЛЧ, ЛЕ. Потом перестал играть. Наверное, я виноват. Поскольку я не играл, претензии все ко мне. Надо в себе все время искать".

В "Александрие" Артем готов играть на той позиции на футбольном поле, где это будет нужно команде.

"Я же не только в центре поля могу сыграть. Где принесу пользу, там буду играть", - добавил экс-игрок "Зари".

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В статье: Заря (Луганск) Шериф (Тирасполь) ФК Александрия Артем Гордиенко
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