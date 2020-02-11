Меликян надеется, что свежесть его футболистов станет козырем в игре с Олимпиком

Главный тренер ПФК "Львов" Егише Меликян подвел промежуточные итоги сбора своей команды после матчей с "Мурой" и "Мариуполем".

По словам специалиста, определенные элементы игры до сих пор требуют корректировки.

По функциональным кондициям: в игре против "Муры" получили нагрузки - примерно по тайму. Вместе со спаррингом с "Мариуполем" наши игроки получили "плюс-минус" 90 минут игрового времени.

Лично для меня важно было проанализировать действия футболистов на фоне усталости, чтобы понять: каков "запас" энергии? Готовы ли они в критические моменты преодолевать эту усталость? Увиденное утвердило меня во мнении, что направление функциональной подготовки мы выстроили правильно.

Вопросы по тактике всегда были, есть и будут. Нет предела совершенству. Всегда хочется видеть что-то лучше. Чаще всего тренеру чего-то не хватает. Это рабочий процесс. Успокаивает то, что проблем не вижу. Есть вопросы, да, но именно для этого мы работаем, тренируемся и стараемся совершенствоваться. В том числе в контрольных матчах, а именно они призваны для того, чтобы в боевых условиях переносить наработки из тренировочного процесса в игру. В общем, движемся вперед, работа дает свои плоды. Больше у нас получается, чем наоборот.

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Играем последний спарринг на сборе, после этого возвращаемся в Украину. Запланировано несколько дней отдыха. Дальше - недельный цикл подготовки к игре с "Олимпиком". Надеюсь, на фоне "свежести" наши футболисты продемонстрируют еще более добротную и продуктивную игру.

- Как влились в команду новички, которые пополнили ряды клуба во время зимнего межсезонья? Понимают ли они ваши требования? Удалось их "встроить" в общекомандный "механизм"?

- Не всех. Есть футболист - форвард, бразилец, игрок приличного уровня. Он быстро все "схватывает" и стремительно интегрируется.

Но есть некоторые игроки, из этических соображений не буду называть их фамилий, которым в этом плане пока труднее и времени на адаптацию надо больше. Уточню, это не плохие футболисты, а игроки с другой "школой футбола", которые играли ранее в командах с другой футбольной философии и структуре игры. Трудно приходится все это "ломать" и "перестраивать".

- Вы для себя окончательно определились с тем в какой футбол весной играть "Львов" в УПЛ?

- У нас есть своя система, модель игры, базовая стратегия. Но при подготовке к каждому матчу в чемпионате подходить тщательно и индивидуально, отталкиваясь от сильных / слабых качеств противника. Будем анализировать, изучать все нюансы и уже исходя из этого выбирать ту единственную модель игры, которая, на наш взгляд, будет эффективной. У нас в наличии несколько тактических вариаций, но отталкиваться принадлежит исключительно от конкретного оппонента.