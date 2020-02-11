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Федецкий: До ухода Ковальца я видел Оболонь-Бровар в тройке Первой лиги

Премьер-лига
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Теперь - "Ингулец"

Федецкий: До ухода Ковальца я видел Оболонь-Бровар в тройке Первой лиги
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Серебряный призер чемпионата Украины в составе "Шахтера" (2009) и "Днепра" (2014), экс-игрок национальной сборной Артем Федецкий поделился своими прогнозами и мыслями о чемпионата Украины.

Борьба за золотые медали уже, по мнению Артема, умерла:

После осенней части чемпионата "Шахтер" уже можно было награждать золотыми медалями. Конкурентов у "горняков" пока нет.

6-й командой по итогам первого этапа УПЛ будет, по мнению Федецкого, будет какая-то из трех команд. Артем проанализировал подготовку каждой.

"Здесь борьба будет жесткой. Интересно будет понаблюдать за "Олимпиком". Команду возглавляет квалифицированный наставник, к тому же и сам коллектив получил неплохое кадровое усиление, - видит Федецкий. - Не беда, что "Днепр-1" все никак не может победить на сборе. Днепряне проделали хорошую работу на трансферном рынке. Там будет интрига. Но если нужно называть только одну команду, то это "Мариуполь".

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Если "Динамо" не займет второго места, рассуждает Артем, это будет полный провал для клуба и для команды.

"Думаю, динамовцы за счет большего опыта все же не отдадут серебряные медали. Уверен, что "Заря", "Десна" и "Александрия" тоже смотрят на лигочемпионовское место и они будут туда стремиться попасть. Но выше 3 места подняться не получится. Бронзу, пожалуй, отдам "Заре", - говорит Федецкий.

Артем признается: ему бы меньше всего хотелось, чтобы УПЛ покинули "Карпаты".

"Но команда не может повлиять на бардак в клубе. Это главная причина того, что команда с таким именем катится в Первую лигу", - считает игрок клуба в прошлом.

С Первой лиги Федецкий выделил команду, за которую болеет и тройку сильнейших.

Как болельщик, буду переживать за "Волынь", поскольку команду тренирует мой друг Андрей Тлумак, есть друзья и в составе - Денис Кожанов, Сергей Симинин, Тарас Михалик. Лучане показывают неплохой футбол. Все стабильно в "Рухе". До ухода Сергея Ковальца с "Оболони-Бровар" я видел киевлян в тройке, но сейчас заветное третье место отдам "Ингульцу", команде с характером и жаром.

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В статье: Артем Федецкий ФК Мариуполь Денис Кожанов Андрей Тлумак Волынь (Луцк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Карпаты (Львов) Ингулец (Петрово) Днепр-1 Оболонь-Бровар
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