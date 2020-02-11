Федецкий: До ухода Ковальца я видел Оболонь-Бровар в тройке Первой лиги

Серебряный призер чемпионата Украины в составе "Шахтера" (2009) и "Днепра" (2014), экс-игрок национальной сборной Артем Федецкий поделился своими прогнозами и мыслями о чемпионата Украины.

Борьба за золотые медали уже, по мнению Артема, умерла:

После осенней части чемпионата "Шахтер" уже можно было награждать золотыми медалями. Конкурентов у "горняков" пока нет.

6-й командой по итогам первого этапа УПЛ будет, по мнению Федецкого, будет какая-то из трех команд. Артем проанализировал подготовку каждой.

"Здесь борьба будет жесткой. Интересно будет понаблюдать за "Олимпиком". Команду возглавляет квалифицированный наставник, к тому же и сам коллектив получил неплохое кадровое усиление, - видит Федецкий. - Не беда, что "Днепр-1" все никак не может победить на сборе. Днепряне проделали хорошую работу на трансферном рынке. Там будет интрига. Но если нужно называть только одну команду, то это "Мариуполь".

Если "Динамо" не займет второго места, рассуждает Артем, это будет полный провал для клуба и для команды.

"Думаю, динамовцы за счет большего опыта все же не отдадут серебряные медали. Уверен, что "Заря", "Десна" и "Александрия" тоже смотрят на лигочемпионовское место и они будут туда стремиться попасть. Но выше 3 места подняться не получится. Бронзу, пожалуй, отдам "Заре", - говорит Федецкий.

Артем признается: ему бы меньше всего хотелось, чтобы УПЛ покинули "Карпаты".

"Но команда не может повлиять на бардак в клубе. Это главная причина того, что команда с таким именем катится в Первую лигу", - считает игрок клуба в прошлом.

С Первой лиги Федецкий выделил команду, за которую болеет и тройку сильнейших.