Пиварич признался о новой роли на поле от Михайличенко

Хорватский легионер киевского "Динамо" Иосип Пиварич рассказал о задачах команды на весеннюю часть соревнований, свою капитанскую повязку и возраст.

На первом сборе Иосип был лучшим бомбардиром - в команде его в шутку стали называть "Неймаром".

"Конечно, всегда приятно забивать голы. Но я 4 матча провел на более атакующей позиции, чем обычно. Хотя уже играл на этой позиции, и вполне комфортно чувствовал себя на ней. Рад, что удавалось забивать голы, ассистировать партнерам", - говорит Пиварич.

Команда уже набрала хорошую форму, но и нагрузки, по словам игрока, были немалые. Поэтому сейчас футболистам немного тяжеловато.

"Но к первым официальным матчам мы должны подойти "свежими", набрать еще лучшую форму. Конечно, это контрольные матчи, но все равно каждую игру забивать три-четыре гола - это хороший результат", - рассуждает Иосиф.

Первоочередная задача "Динамо" - попасть в Лигу чемпионов.

"Также наша задача - завоевать Кубок Украины. Мы должны двигаться к своим целям и улучшать свою игру", - говорит Пиварич.

На этом сборе Иосифу в одном из матчей тебе доверили капитанскую повязку. Ведь кроме Дениса он - самый опытный игрок в команде.

"Я по возрасту старше всех в команде, не считая Дениса. Но это для меня не имеет особого значения, потому что я в душе чувствую себя очень молодым человеком (смеется). Как я уже сказал, очень хорошо себя чувствую. Конечно, приятно, когда тебе доверяют капитанскую повязку. Год назад во время сбора я тоже был капитаном в одном из матчей. Я всегда благодарен за такое доверие", - отметил Пиварич.

Уже завтра, 12 февраля, молодые динамовцы сыграют важный матч Юношеской Лиги УЕФА против родного для Иосифа загребского "Динамо".

"Да, для меня это особенный матч, ведь я провел более 20 лет в загребском "Динамо", родившийся в Загребе, - говорит хорватский легионер киевлян. - Желаю удачи обеим командам, и пусть победит сильнейший. В "Динамо" Загреб всегда была и есть очень сильная молодежь. Киевлянам не будет легко, в этом я уверен".