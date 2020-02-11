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Днепр-1 предлагает контракт бывшему помощнику Маурицио Сарри - СМИ
Как ассистенту Михайленко
Итальянский тренер Луиджи Ночентини (Luigi Nocentini) может подписать контракт с СК "Днепр-1".
31-летний специалист в свое время работал в штабе Мауриццио Сарры в "Наполи" и "Челси".
Луиджи входил в так называемую "большую девятку" Сарри. Итальянская пресса прозвала Ночентини "компьютерным мастером".
В украинском клубе, сообщает FC Dnipro, он будет ассистентом Дмитрия Михайленко по вопросам тактики.
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Источник:Неофіційний сайт FC Dnipro
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