Новичок Карпат: Помню, как оформил дубль в ворота "зелено-белых"

Сенегальский форвард Матар Диейе, которого "Карпаты" только что взяли в аренду, утверждает, что "львы" - это команда, которая ему очень нравится, он хочет помочь ей подняться в турнирной таблице как можно выше.

- Да, я помню поединок против "зелено-белых" во Львове в предыдущем сезоне. Тогда я оформил дубль в ворота "львов". Это была хорошая игра для меня, я никогда ее не забуду, это лучший мой матч в Украине.

Читайте также Карпаты арендовали Матара Диайе

Проблем с коммуникацией у меня нет, я играл футбол во многих странах, поэтому это часть футбольной жизни, к которой я уже привык. Я работаю над своей физической формой. Пропустил неделю, но в этом ничего страшного нет. Сейчас уже чувствую себя лучше, я люблю работать, потому уверяю, что к игре против "Днепра-1" буду готов.

"Мне прежде всего нравится заострять действия команды в нападении, стараюсь врываться в свободные зоны, создавать глубину для атак. Также стараюсь бороться за каждый мяч и самоотверженно играть на втором этаже.