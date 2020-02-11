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Новичок Карпат: Помню, как оформил дубль в ворота "зелено-белых"

Премьер-лига
(2 голосов)

Это был его "лучший матч в Украине"

Новичок Карпат: Помню, как оформил дубль в ворота "зелено-белых"
Новина українською

Сенегальский форвард Матар Диейе, которого "Карпаты" только что взяли в аренду, утверждает, что "львы" - это команда, которая ему очень нравится, он хочет помочь ей подняться в турнирной таблице как можно выше.

- Да, я помню поединок против "зелено-белых" во Львове в предыдущем сезоне. Тогда я оформил дубль в ворота "львов". Это была хорошая игра для меня, я никогда ее не забуду, это лучший мой матч в Украине.

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Проблем с коммуникацией у меня нет, я играл футбол во многих странах, поэтому это часть футбольной жизни, к которой я уже привык. Я работаю над своей физической формой. Пропустил неделю, но в этом ничего страшного нет. Сейчас уже чувствую себя лучше, я люблю работать, потому уверяю, что к игре против "Днепра-1" буду готов.

"Мне прежде всего нравится заострять действия команды в нападении, стараюсь врываться в свободные зоны, создавать глубину для атак. Также стараюсь бороться за каждый мяч и самоотверженно играть на втором этаже.

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В статье: Карпаты (Львов) аренда Матар Дийе
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Источник:
ФК Карпати

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Комментарии (1)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
11.02.2020 в 10:40
Я этого просто понять не могу. ЗП выплатить нет, но людей набирают: Каниболоцкий, Матар и т.д. Что это за метаморфозы ?
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