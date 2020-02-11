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Жуниор Мораес: Рома, Милан, Дженоа? У меня нет желания покидать Украину
Хочет оставить свой след в сборной
Украинский форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес дал интервью болгарскому изданию Топспорт о своем бывшем тамошнем клубе ЦСКА, за который выступал в 2011-2012 годах. А в частности упомянул и о сегодняшней карьере.
Жуниор уверяет, что Украины не было в его планах.
"Если бы 8 лет назад меня спросили, буду ли я когда-нибудь играть в Украине, я бы ответил, что такого шанса в моей жизни не будет.
Произошло иначе. Я начал забивать голы за донецкий "Металлург", впоследствии был в киевском "Динамо", теперь - в донецком "Шахтере". И эти клубы прекрасно относились ко мне и моей семье.
Нет желания покидать Украину, привык к ней. Недавно говорили, мол "Рома", "Милан" и "Дженоа" хотят подписать меня. Но я предпочел остаться и подписал контракт на 2 года с "Шахтером".
Сейчас надеюсь оставить свой след в сборной Украины. Я был бы рад, если бы мог сделать что-то значимое на чемпионате Европы", - сказал Жуниор.