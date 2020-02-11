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Жуниор Мораес: Рома, Милан, Дженоа? У меня нет желания покидать Украину

Премьер-лига
(3 голосов)

Хочет оставить свой след в сборной

Жуниор Мораес: Рома, Милан, Дженоа? У меня нет желания покидать Украину
Новина українською

Украинский форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес дал интервью болгарскому изданию Топспорт о своем бывшем тамошнем клубе ЦСКА, за который выступал в 2011-2012 годах. А в частности упомянул и о сегодняшней карьере.

Жуниор уверяет, что Украины не было в его планах.

"Если бы 8 лет назад меня спросили, буду ли я когда-нибудь играть в Украине, я бы ответил, что такого шанса в моей жизни не будет.

Произошло иначе. Я начал забивать голы за донецкий "Металлург", впоследствии был в киевском "Динамо", теперь - в донецком "Шахтере". И эти клубы прекрасно относились ко мне и моей семье.

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Нет желания покидать Украину, привык к ней. Недавно говорили, мол "Рома", "Милан" и "Дженоа" хотят подписать меня. Но я предпочел остаться и подписал контракт на 2 года с "Шахтером".

Сейчас надеюсь оставить свой след в сборной Украины. Я был бы рад, если бы мог сделать что-то значимое на чемпионате Европы", - сказал Жуниор.

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В статье: Металлург (Донецк) Украина Национальная сборная Украины Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Комментарии (4)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
11.02.2020 в 12:05
Кто ещё бездарной футболистке облегчённого поведения будет столько денег платить, кроме недобарселоны? :)
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0
-1
Pein1986 (Алчевск)
11.02.2020 в 12:33
Вот скажи мне, почему ты такой даун? Для этого где-то специальные курсы проходят?
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0
-1
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
11.02.2020 в 12:45
Ты опять к своему папке обращаешься в комментарии под моим постом :) почему в вашем регионе все такие альтернативно-одарённые :)?
0
0
Pein1986 (Алчевск)
11.02.2020 в 12:57
Я хотя бы не боюсь свой настоящий регион, в отличии от тебя, безмозглого ссыкуна, написать. Но ты не переживай, твое расстройство лечится, говорят в психиатрии за пару-тройку месяцев к адекватному состоянию возвращают, так что обратись за помощью, не пожалеешь.
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