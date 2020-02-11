Сборы из прошлого: о спаррингах в грязи, дисквалификации за мохер и приключениях футбольных Казанов

Тренировочные сборы для любой команды вполне привычное, и самое главное - сверхважное дело. Каждый, кто хотя бы немного разбирается в футболе, хорошо знает - во время их проведения прежде всего закладывается фундамент не только физической, но и тактической подготовки.

В гости к собратьям

В союзные времена, когда чемпионат проводился по системе "весна - осень", именно зимняя подготовка была направлена ​​на совершенствование индивидуальных кондиций футболистов и коллективных действий на весь период долгой турнирной дистанции. Понятно, что для максимально качественного воплощения в жизнь этого процесса необходимо было отталкиваться от многих факторов. Например, условий проведения сборов. Учитывая, что зимой на большей территории СССР погода была холодной, украинским командам ничего другого не оставалось, как отправляться в более приемлемые по климатическим условиям регионы. Представители высшей лиги обычно проводили зимние сборы на Черноморском побережье Кавказа, а их коллеги по ремеслу из низших лиг выбирали Крым или Закарпатья.

Бывало, что местом одного из этапов подготовки к чемпионату выступала какая-то из соседних стран социалистического лагеря - в частности, Болгария и Венгрия. В первой из них в течение пяти десятилетий достаточно часто гостили футболисты "Черноморца", ведь болгарский курорт Варна является городом-побратимом Одессы. Для путешествия в него они использовали один из кораблей Черноморского морского пароходства (ЧМП), который нуждался в ремонте в Варненских доках. На таких обычно и жила одесская команда во время проведения сбора. А когда в конце 70-х была введена в эксплуатацию паромная переправа Ильичевск - Варна, в вояжах "моряков" в Болгарию появилось разнообразие.

Как киевское "Динамо" с кондитерами играло

Один из флагманов украинского и советского футбола, киевское "Динамо", начиная с 30-х годов прошлого века и до середины 50-х регулярно ездило на сборы в Одессу. Там столичные динамовцы играли с местными коллективами - причем, не только с командой мастеров одесского "Динамо" (впоследствии - "Пищевик", а затем и "Металлургом"), но и футболистами военных частей и любителями с завода "Кинап", кондитерской фабрики имени Розы Люксембург, "Локомотивом", "Водник" и "Сельмаш". Соперниками киевлян в Одессе часто выступали команды, которые также приезжали в черноморские города на сборы - в частности, ленинградское "Динамо", сталинградское "Торпедо" и даже московский "Спартак".

Начиная с 1954-го на долгие годы киевляне освоили другой маршрут - до Черноморского побережья Кавказа. Проходило десятилетие за десятилетием, и такие названия, как Леселидзе, Гагры, Сочи, Хоста, Гантиади, Кудепста и Адлер стали привычными не только для футболистов, тренеров, судей и специалистов футбола, но и болельщиков. В зимнее время, несмотря на дожди, которые превращали футбольные поля в сплошную грязь, эти курорты становились эпицентром футбольной жизни всего СССР, ведь в них одновременно находился не один десяток команд. Доходило до того, что тренировки и контрольные матчи проводились в удивительно плотном графике, который был расписан заранее, как расписание уроков в дневнике школьника.

Когда на побережье приезжало киевское "Динамо", то останавливалось в Гаграх в санатории "Украина". В этом городке команда проводила спарринги, а вот тренировки проходили в расположенном неподалеку Леселидзе. Можно себе представить, как за несколько недель динамовцам надоедало однообразие ежедневных поездок на автобусе по горному серпантину! Особенно в обратном направлении, в мокрой и грязной от болота форме. Ведь в отличие от нынешнего поколения футболистов, которое далеко от любых бытовых неудобств, много лет назад их предшественникам было несладко: бывало, что помыться после тренировки негде, а форму приходилось стирать самостоятельно в гостинице. А сушить - в котельной.

Приключения футбольных Казанов на Черноморском побережье

Впрочем, в рабочем графике "Динамо", как и многих команд, которые зимой базировались на Черноморских курортах, были и факторы со знаком "плюс". В свободное время у футболистов была возможность отдохнуть в номере, занявшись любимым делом: кто-то читал книги или свежую прессу, а кто-то резался в карты. Не обходилось в команде и без любителей расслабиться благодаря бутылке хмельного напитка. В те времена популярностью пользовались вина "Портвейн" и "Вермут".

Были среди футболистов и любители романтических приключений, которые обращали свое внимание на красивых барышень, отдыхавших в санаториях. И те отвечали взаимностью. Закрутить курортный роман с известными на весь Советский Союз футболистами, конечно, желающих было много. А когда кому-то из романтической пары приходило время покидать гостеприимное побережье, шел обмен адресами или телефонами. Так у мастеров футбола за много лет вояжей на сборы появлялись собственные "болельщицы" в разных городах большой страны. Романтические встречи затем продолжались во время выездных матчей. Говорят, что один футбольный Казанова (по понятным причинам не стану называть его фамилию) как только узнал календарь игр на сезон, сразу же составлял свой параллельный "календарь", в котором напротив названий команд и городов стояли отметки - "Таня", "Фатима", "Люба", "Ирма", "Света", "Клава"...

Дефицит из-за границы

Сборы на Черноморском побережье Кавказа для тех же киевских динамовцев часто чередовались с зарубежными путешествиями. Ведущая футбольная дружина имела возможность участвовать в различных международных турнирах или в серии товарищеских матчей. Киевляне часто гостили в странах Европы - Англии, Австрии, Бельгии, Испании, Италии, Германии, Франции, Турции, Швейцарии, Чехословакии. Каждая такая поездка была полезной не только с точки зрения совершенствования игровых и физических кондиций перед стартом нового сезона. У каждого члена команды была цель накупить как можно больше дефицитных в СССР товаров, которые за рубежом таковыми не были. Наибольший спрос со стороны футболистов и тренеров был на радиоаппаратуру, бытовую технику, одежду, обувь и парфюмерию.

Покупать эти товары приходилось за валюту, определенную часть которой динамовцам разрешалось перевозить официально. А дополнительные деньги можно было заработать в случае победы в турнире, причем их выдавали вскоре после окончания соревнований. Так что времени для того, чтобы их "отоварить", хватало.

Самыми популярными у многих поколений "Динамо" были магнитофоны, виниловые диски, видеомагнитофоны, дубленки, шубы, кожаные плащи и куртки, женские сапоги, туфли, одеколоны и духи. Был период, когда в СССР существовала мода на мохеровые шарфы. Их из-за границы везли все: дипломаты, артисты и, конечно же, спортсмены. Ходовой товар! Однажды московский спартаковец Виталий Мирзоев накупил его на все заработанные во Франции деньги столько, что в случае реализации по спекулятивной цене хватило бы на новенький автомобиль "Волга-ГАЗ-24"! Но таможенники не дремали: "Пройдемте-ка, товарищ футболист". Весь мохер было конфисковано, а сам Мирзоев получил годичную дисквалификацию и стал невыездным. Кто знает, возможно его горький опыт учли футболисты украинских команд и более чем предусмотренные правилами два килограмма мохера на одного человека, не перевозили.

Стакан "Кьянти" в фартовом Руйте

В 1985-м, когда в СССР пришли "перестройка" и "гласность", футбольным командам с зарубежными поездками становилось понемногу легче. Все чаще украинские представители разных лиг стали вносить в свои межсезонье планы путешествия в другие страны. Часто вояжи за границу носили характер сочетания тренировочных сборов с участием в коммерческих турнирах. Можно было не только продуктивно поработать над физическими, техническими и тактическими качествами, но и заработать копейку в валюте. Скажем, те же динамовцы Киева стали регулярно отправляться на сбор в немецкий Руйт, где кроме быстрых турниров в залах проводили товарищеские матчи с местными командами - как низших лиг, так и любительскими. После того, как зимой 85-го "Динамо" плодотворно провел время в Руйте, ему удалось одержать победу в чемпионате и Кубке СССР. А еще достаточно мощно провело осеннюю часть розыгрыша Кубка кубков 1985/86. Это было более чем достаточно, чтобы сторонник футбольных примет Валерий Лобановский решил не менять традицию поездок в Руйт на протяжении многих лет. На фарт. Даже когда тренер уехал работать за границу, "Динамо" продолжало ездить в немецкий городок.

В отличие от Черноморского побережья Кавказа, в гостинице Руйт бытовых проблем у динамовцев не было. Постиранная и выглаженная форма ежедневно ждала их в раздевалке перед началом тренировки или игры. На должном уровне были и другие условия.

Вот только начатые динамовскими предшественниками традиции не менялись: в свободное время футболисты так же резались в карты, а некоторые любили снять напряжение очередного рабочего дня с помощью стакана-двух вина. Правда, уже не "Портвейна" или "Вермута", а итальянского "Кьянти". Как это делали соседи по номеру Василий Рац и Игорь Беланов.