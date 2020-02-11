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Гуцуляку пришлось прятаться от настырного Шарана

Премьер-лига
(3 голосов)

А клуб ему уже и билет купил

Гуцуляку пришлось прятаться от настырного Шарана
Новина українською

Коуч "Александрии" Владимир Шаран рассказал о недавних неудачных переговорах с атакующим футболистом Алексеем Гуцуляком, который покинул "Карпаты" и как раз искал новый клуб.

- Хотели мы пригласить Гуцуляка, разговаривали. Он дал добро. Мы уже билет купили, ждали его приезда. Я договорился с президентом по тем условиям, которые Алексей хотел. Президент дал добро.

Ехал к нам ...и не доехал. Отключил телефон и не отвечал.

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"Десна" озвучила ему немного больше ...Может, гораздо больше. Я сказал президенту. Он сказал, что мы тоже готовы заплатить Гуцуляку, сколько он захочет.

Но человек ...поступил немного не так, как хотелось бы. Но это его право. К большому сожалению, мы его не увидим в нашей команде.

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В статье: Владимир Шаран Десна (Чернигов) ФК Александрия Алексей Гуцуляк
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Комментарии (5)
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Drovko (Lviv)
11.02.2020 в 15:09
Нема за чим жалкувати. Нічого не втратили. Навіть фани КЛ, коли Гуцуляк був у них у команді говорили, що він ніякий...Мажорити тільки вміє і гламурні зачіски робити.
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+1
0
Djibouti (Djibouti)
11.02.2020 в 13:31
Ну хоть за билет вернул ?
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0
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Drovko (Lviv)
11.02.2020 в 15:10
Ага))) отак відразу прибіг і віддав. Ще й вибачився)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
11.02.2020 в 13:17
Что это за методы - названивать человеку?
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0
-4
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Drovko (Lviv)
11.02.2020 в 15:12
Спитай краще : а що це за поведінка така: дати клубу добро на перехід. клуб тобі уже й білет купив, а ти потім пропадаєш і навіть трубки не береш....Це по твоєму нормально?
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