Гуцуляку пришлось прятаться от настырного Шарана

Коуч "Александрии" Владимир Шаран рассказал о недавних неудачных переговорах с атакующим футболистом Алексеем Гуцуляком, который покинул "Карпаты" и как раз искал новый клуб.

- Хотели мы пригласить Гуцуляка, разговаривали. Он дал добро. Мы уже билет купили, ждали его приезда. Я договорился с президентом по тем условиям, которые Алексей хотел. Президент дал добро.

Ехал к нам ...и не доехал. Отключил телефон и не отвечал.

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"Десна" озвучила ему немного больше ...Может, гораздо больше. Я сказал президенту. Он сказал, что мы тоже готовы заплатить Гуцуляку, сколько он захочет.

Но человек ...поступил немного не так, как хотелось бы. Но это его право. К большому сожалению, мы его не увидим в нашей команде.