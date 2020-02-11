Динамо - БАТЭ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сборы "Динамо" на турецкой земле потихоньку выходят на фишиную прямую. Последнюю неделю спаррингов киевляне откроют поединком против БАТЭ, который прошлый сезон чемпионата Беларуси завершил на втором месте в таблице.

Матч "Динамо" - БАТЭ состоится во вторник, 11 февраля, в 16:00 по киевскому времени. Видеотрансляцию поединка бесплатно смотрите прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ФК "Динамо".

"Динамо" (Киев, Украина) - БАТЭ (Борисов, Беларусь)

Товарищеский матч. 11 февраля. 16:00