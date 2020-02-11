Настоящее Динамо Михайличенко мы увидим только весной. До этого он работал на руинах Хацкевича

Вторую часть сезона 2019/20 болельщики "Динамо" ожидают с нетерпением и скрытыми надеждами. Все же Алексей Михайличенко как тренер команды начал свою каденцию в окружении руин после Александра Хацкевича – Алексей Александрович не проводил предсезонной подготовки, а в вопросах кадровой политики участвовал в иной ипостаси. Поэтому зима 2019-20 – первая возможность реально подготовить команду к спурту в соответствии со своим видением. Поэтому и надежды: по сути, идеи нового тренера коллектив начнет воплощать в жизнь лишь с февраля месяца.

Работа, проводимая на этих сборах, действительно отличается от наработок Александра Хацкевича. Это касается как обще-коллективной работы, так и отдельных футболистов. Например, и сами игроки, и приближенные к ним источники отмечают, что на первом сборе команда много бегала. Михайличенко задумал прежде всего навести порядок с физической готовностью - с тем, чем издавна славится киевское "Динамо". Поэтому бегали как признанные авторитеты и старожилы вроде Сидорчука, так и новички во главе с Бенито. Второй сбор – это уже наигрыши каких-то конкретных тактических заготовок, а также привязка игроков к амплуа.

Последний аспект – весьма интересный. "Динамо" уже избавилось от Сидклея, Жерсона Родригеса и Дениса Гармаша (еще Самбрано, но он никогда и не был близок к обойме), а усиление ищет в глубине собственных кадровых ресурсов. Мы помним о том, что пришли Каргбо и Бенито, но это игроки для перспективы. Здесь же и сейчас "Динамо" должны помочь вернувшийся из аренды Назарий Русин, а также Никита Бурда, Йосип Пиварич и Микель Дуэллунд, которые из-за травм не играли при Михайличенко в первой части сезона.

Бурда, конкурируя с Поповым, будет закрывать позицию центрального защитника вместо Тамаша Кадара. Даже если венгра не продадут (хотя работа в этом направлении ведется), он вряд ли будет основным после своих выходок на тренировках (если упростить двумя-тремя словами – провоцировал конфликт с тренером). Никита – проверенный боец, при отсутствии травм он будет надежным футболистом для нынешнего "Динамо".

А вот Пиварич и Дуэллунд – еще не проверенные как следует в бою, но весьма перспективные легионеры. По крайней мере, то, что показывают хорват и датчанин на текущих сборах, соответствует требованиям тренера. Особенно это касается Дуэллунда, который бесконечно старается, испытывается тренерами в центре поля как игрок креативного плана (этого "Динамо" как раз и не хватает) и имеет все шансы начать новый календарный год в статусе игрока основы. Миккель – действительно очень способный, а при заоблачном желании, которое нынче переполняет игрока, это может превратиться во взрывную смесь.

С Пиваричем все немного сложнее. Он, как и Дуэллунд, старается на сборах и набрал неплохую форму, однако для него, в отличие от датчанина, нет места в составе. Ну не Миколенко же сажать в резерв?! Для замены Виталию, который сильно спрогрессировал за последнее время, сгодится и юный Константин Вивчаренко. Он хоть и не поехал с основным составом на второй сбор (в отличие от своего коллеги по молодежной команде центрбэка Александра Сироты, наличие которого еще раз подчеркивает отсутствие каких-либо киевских перспектив у Тамаша Кадара), однако неплохо себя зарекомендовал во время первого подготовительного этапа.

Поэтому можем сделать вывод о том, что Пиварич набрал хорошую форму и старается для того, чтобы продемонстрировать товар лицом – то есть, привлечь к себе внимание потенциальных покупателей. Благо, со статусом (он все-таки вице-чемпион мира, на минуточку), проблем нет. Наш прогноз: хорвата продадут; если не зимой, то летом – так точно.

И, наконец, фланги полузащиты. Вербич будет слева, а Виктор Цыганков, если его индивидуальная подготовка (пропустил оба сбора) позволит набрать нужную форму и обезопасить себя от травм, справа. Но куда тогда втиснуть Карлоса Де Пену, феерившего на сборах? Правильно, для ротации на замену Беньямину или Виктору (Де Пена – универсал, может сыграть на любом фланге). Караваев более необходим в обороне, ведь из правых защитников в обойме только Томаш Кендзёра. При таких условиях немного удивляет отсутствие Цитаишвили на втором сборе – неужели и он не сгодился бы для ротации? Тем более, хорошо себя зарекомендовал во время первого этапа подготовки. Тем более, неизвестно, в какой форме подойдет к возобновленному сезону Виктор Цыганков. Избытка футболистов на флангах полузащиты нет, поскольку на первом сборе Михайличенко испытывал там даже номинально центрального Виталия Буяльского. Но Георгий – не в обойме и об аренде пока не слышно. Застыл между двумя мирами.

У Георгия было бы больше шансов на основу, если бы "Динамо" продолжало выступление в ЛЕ: больше турниров – больше ротации, больше игроков. С другой стороны, надо еще просчитать вариант, когда не пойдут дела в нападении у Соля и Русина. Тогда впереди Михайличенко будет использовать Вербича, что уже практиковал его предшественник. Тогда освобождается место для Де Пены, а соответственно – ему нужен будет дублер. Там уже пригодиться могут и Пиварич, и Цитаишвили, или даже тот же Буяльский в роли флангового полузащитника. Поле для маневров широкое.

Ждать уже недолго. Вскоре команда начнет вторую часть сезона, и мы получим ответ на вопрос – какое же оно, настоящее "Динамо" Алексея Михайличенко?