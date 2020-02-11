Почетный президент Днепр-1: После каждой игры общаюсь с главным тренером

Президент СК "Днепр-1" Юрий Береза ​​рассказал о своих впечатлениях от подготовки главной команды к весенней части УПЛ.

В частности, руководитель клуба высказался об отрицательных результатах на сборе в Турции.

"Я смотрю каждый матч и после каждой игры общаюсь с главным тренером, - говорит Береза. - Мы обсуждаем, что и почему сейчас команде не удалось. И я верю Дмитрию Михайленко.

Я слежу за каждым футболистом, вижу их слабые и сильные стороны. И у нас есть коллективный мозг - это и тренерский штаб, и менеджмент клуба, который мне и подсказывает, что и как происходит в команде".

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Некоторые издания, отмечает Юрий Береза, уже начинают паниковать, мол общий счет - 1-8 со всеми соперниками на первом сборе.

"Но по игре я вижу то, о чем мы и говорили с главным тренером. И во-первых, не забывайте, за что мы в первую очередь любим футбол - за то, что он непредсказуем и всегда разный. Я знаю, что при настойчивой работе результат придет. Ну, а сборы на то и есть сборы, чтобы проверять возможности игроков и готовиться к официальным матчам.

Начнем с того, что к нам пришли 6 новых футболистов. Возможно, что для болельщиков и специалистам кажется, что основа, которая прошла Вторую и Первую лигу показывает на собрании лучшие результаты, а новички пока не в фаворе. Но я скажу, что вижу команду. Для меня - это единственная команда, один организм. И я в нее верю, - заверил президент СК "Днепр-1".